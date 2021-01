Forscher finden Zusammenhang von Mond- und Menstruationszyklen

Schwangerschaft

Autor Gabriele Ingenthron

Am ersten Weihnachtsfeiertag hat in Regensburg eine 24-jährige Frau mutmaßlich ihr neugeborenes Kind getötet. Die Babyleiche wurde in einer Mülltonne gefunden. Wie kann so etwas geschehen? Ein Interview mit Doris Schiller, der Leiterin der Schwangerenberatung Donum Vitae.