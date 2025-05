Der Arbeitskreis Bekennender Christen in Bayern (ABC) wird auch in den kommenden vier Jahren von Dekan Till Roth (Lohr am Main) geführt. Er sei bei der Mitgliederversammlung des ABC im mittelfränkischen Puschendorf einstimmig in seinem Amt bestätigt worden, teilte der ABC am Sonntag mit. Roth steht seit 2010 an der Spitze des ABC.

Zweiter Vorsitzender und Sprecher bleibt der Journalist und frühere Landessynodale Hans-Joachim Vieweger (München). Auch die dritte Vorsitzende, Pfarrerin Ingrid Braun (Weiltingen), wurde in ihrem Amt bestätigt. Dem Vorstand gehören außerdem an: Pfarrer Traugott Farnbacher (Neuendettelsau), Reinhard Haagen (Neudrossenfeld), Daniel Kalkus (Lichtenfels), Pfarrer Jonathan Kühn (Ingolstadt) sowie der Landessynodale Martin Seibold (Wilhelmsdorf).

Der ABC besteht seit 1989. In ihm haben sich Verantwortliche aus derzeit rund 15 kirchlichen Gemeinschaften, Verbänden und Werken zusammengeschlossen - so vom CVJM Bayern, der Geistlichen Gemeindeerneuerung und den landeskirchlichen Gemeinschaftsverbänden. Sie vertreten bekenntnislutherische, bruderschaftlich-kommunitäre, charismatische und pietistische Prägungen innerhalb der bayerischen Landeskirche.