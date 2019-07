Der neue Regionalbischof Klaus Stiegler: Kirche muss nah am Menschen sein

Sie sind ein Ausdauersportler und haben als Triathlet beim Challenge in Roth mitgemacht. Werden Sie das in Regensburg beibehalten?

Stiegler: Meine Wohnung ist in der Nähe vom Westbad, auch die Radwege sind ideal hier. Die Zeiten des Triathlon sind aber wohl vorbei. Ich habe sechsmal beim Langdistanz-Challenge in Roth in der Staffel "Kirche und Sport" mitgemacht. Da bin ich Rad gefahren. Was ich gerne mit meiner Frau mache, und das werden wir auch in Regensburg fortsetzen: Wir tanzen gerne. Wir sind seit Jahrzehnten in einem Tanzkreis.

Ist Sport Ihr notwendiger Ausgleich zum Alltag?

Stiegler: Wenn ich schwimme, entstehen manchmal auch Predigten oder Vorträge. Das ist für mich die Zeit, in Ruhe zu denken, sicher auch zu entspannen, dem Körper etwas Gutes zu tun. Das ist ein schönes Gefühl, wenn man sich eine Stunde lang bewegt hat.

Wie lange brauchen Sie, um eine Predigt zu formulieren?

Stiegler: Das ist schwierig in Stunden zu bemessen. Es ist jedenfalls kein Produkt, das nur am Schreibtisch entsteht. Ich nehme die Bibelstelle, über die am Sonntag gepredigt werden soll, und bewege den Text in mir die Woche über. Ich erlebe Dinge in der Zeit, habe Begegnungen mit Menschen, lese etwas dazu. Der Predigttext begleitet mich unter der Woche durchs Leben.

Die Predigt entsteht in mir, wächst, gärt und reift.

Die Prognosen für die Kirchen sehen laut Freiburger Studie düster aus. Wie wollen Sie darauf reagieren?

Stiegler: Wir erleben heute schon, dass wir eine kleiner werdende Kirche sind, wir sind mittendrin in dem Prozess. Wenn Menschen die Qualität kirchlicher Arbeit erleben, im Gottesdienst, in Kindertagesstätten, im Religionsunterricht, in der Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen, bei Taufen, Hochzeiten und Beerdigungen, dann ist schon sehr viel getan. Wir zeigen, dass wir uns nicht in eine Nische der Gesellschaft zurückziehen, sondern dass wir mit zu den Playern der Zivilgesellschaft gehören, die sich um das Leben in dieser Gesellschaft sorgen und mühen. Wir sind ein Teil der Gesellschaft und sollten auch politisch am Diskurs teilnehmen und uns mit unseren Anliegen einbringen. Wir müssen Signale setzen, auch die kritischen.

Für manche Menschen spielt Kirche aber gar keine Rolle mehr.

Stiegler: Das ist Teil der Realität. Aber wir sollten uns auch nicht mehr schlechtreden, als wir sind. Wir sollten da anknüpfen, wo wir Relevanz besitzen, sodass es ins reale Leben hinausstrahlt. Die Zauberworte für die Zukunft unserer Kirche kenne ich auch nicht, aber sich in der Grundhaltung des Evangeliums den Menschen und dem Leben zu stellen, den Menschen einen einfachen Zugang zur Liebe Gottes eröffnen, das ist für mich noch immer verheißungsvoll.