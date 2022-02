Seit Beginn der Corona-Pandemie vor zwei Jahren hat sich die Kirche zu neuen digitalen Wegen aufgemacht. Seitdem gibt es zum Beispiel die "Grüß Gott Oberfranken"-Fernsehgottesdienste auf TV Oberfranken, jeden Sonntag aus einer anderen Kirchengemeinde in der Region. Auch 2022 soll das Format fortgeführt werden. Über 40 Pfarrerinnen und Pfarrer machen mit und es werden mehr.

Wir waren in Heinersreuth im Landkreis Bayreuth bei einer Produktion mit dabei und haben einen Blick hinter die Kulissen geworfen. Zum fünften Mal war das Fernsehteam jetzt dort in der Versöhnungskirche. Den evangelische Pfarrer Otto Guggemos freut das:

"Wir sind ja Pfarrer geworden, um das Wort Gottes zu verbreiten und wenn ich das jetzt so auf dem Silbertablett bekomme, dass ein Fernsehteam in meine Kirche kommt, dann wäre ich der letzte, der so eine Gelegenheit vorübergehen lässt."