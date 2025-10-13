Ilona Schuhmacher, Geschäftsführerin der Evangelischen Jugend in Bayern, wurde von Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) mit dem Bayerischen Ehrenamtsnachweis ausgezeichnet. Damit wird ihr langjähriger Einsatz als Vizepräsidentin des Bayerischen Jugendrings (BJR) gewürdigt.

Der Ehrenamtsnachweis Bayern honoriert seit 2009 ehrenamtliches Engagement und die damit verbundenen Kompetenzen. Über 10.000 Freiwillige haben diese besondere Auszeichnung bislang erhalten. Unterstützt wird die Initiative vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales.

Zehn Jahre Einsatz für Jugend, Vielfalt und gesellschaftlichen Zusammenhalt

Mehr als ein Jahrzehnt engagierte sich Schuhmacher im Landesvorstand des Bayerischen Jugendrings, davon sechs Jahre als Vizepräsidentin, wie Patrick Wolf, Referent für Kommunikation der Evangelischen Jugendarbeit in Bayern (EJB), berichtet. Als Vorsitzende des Finanzausschusses setzte sie sich für verlässliche Strukturen in der Jugendarbeits-Finanzierung ein. Darüber hinaus arbeitete sie an zentralen Themen wie Prävention sexualisierter Gewalt, Jugendschutz und starke queere Jugendarbeit.

Auch als Vertreterin der Jugend im Medienrat sowie Mitglied im Landesjugendhilfeausschuss war sie eine wichtige Stimme für junge Menschen in Bayern. Bei zahlreichen repräsentativen Terminen brachte sie die Perspektiven der Jugend in den Dialog mit Politik, Kirche und Gesellschaft ein.

"Bitte streitet weiter" – aber mit Wertschätzung

In ihrer Abschiedsrede bei der 166. Vollversammlung des BJR im März 2025 betonte Schuhmacher:

"Wir gestalten aktiv die Veränderung mit, von der wir ein Teil sind. Bitte streitet weiter, konstruktiv und mit Wertschätzung füreinander. Aber vor allem: Hört einander zu."

Diese Worte spiegeln den Geist des Ehrenamtsnachweises Bayern wider – Engagement sichtbar zu machen und Mut zum Weitermachen zu geben.

Sozialministerin Scharf: Ehrenamt ist das soziale Herz Bayerns

Bei der feierlichen Verleihung in München überreichte Sozialministerin Ulrike Scharf die Ehrenamtsnachweise und würdigte das Engagement der Preisträger:innen:

"Im Ehrenamt schlägt das soziale Herz Bayerns. Es ist beeindruckend, mit wie viel Herzblut sich unsere Ehrenamtlichen für andere einsetzen und Gutes tun. Sie sind der Kitt unserer Gesellschaft – auch in herausfordernden Zeiten."

Mit dieser Auszeichnung wird nicht nur das Wirken von Ilona Schuhmacher geehrt, sondern auch das wertvolle Signal gesendet: Ehrenamt stärkt Bayern – heute und in Zukunft.