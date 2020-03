Nürnbergerin wagt auf Tinder einen Selbstversuch zu ihrer Behinderung

Aley studiert Media-Engineering in Nürnberg. Seit knapp einem Jahr produziert sie in ihrer Freizeit Kurzfilme für ihren YouTube-Kanal. Mal kreiert die junge Frau ein kunterbuntes Musikvideo, mal gibt sie Tipps für Urlaubsreisen mit dem Rucksack. Beim Mittelfränkischen Jugendfilmfestival (JuFiFe) in Nürnberg wiederum bringt Aley nun ein ganz anderes Thema zur Sprache: ihre Schwerhörigkeit.

"Mein Handicap sieht man mir nicht an", sagt Aley. "Die langen Haare machen meine Hörgeräte unsichtbar - da vergessen selbst meine Freunde manchmal, dass ich ein Flüstern nicht verstehen kann." Aley spricht offen über ihre Schwerhörigkeit - den starken Hörverlust erlitt sie in ihrer Kindheit. Im Alltag fühle sie sich selten eingeschränkt.

"Nur wenn viele Leute durcheinanderreden, in Bars oder Clubs zum Beispiel, dann fällt es mir auf Dauer schwer, mich zu konzentrieren", erzählt die Nürnbergerin. Wenn sie Fremde darauf hinweise, werde das manchmal als Spaß missverstanden.

"Da kriege ich schon mal zu hören: 'Ach, ich bin auch manchmal schwerhörig.'"

Ob die Schwerhörigkeit Einfluss auf die Partnersuche beim Online-Dating hat, hat Aley kurzerhand ausprobiert. Bei der Dating-App Tinder legt sie sich zwei verschiedene Profile an: eines, bei dem sie ihre Hörgeräte offen zeigt, dort nennt sie sich Lina.

Und ein anderes, das keinerlei Hinweis auf ihr Handicap gibt. Dieses Profil heißt Mara. Mara schreibt in ihrem Steckbrief nur über ihre Hobbys, Lina erwähnt auch, dass sie schwerhörig ist. In allen anderen Angaben gleichen sich beide Profile. Dann stürzt Aley sich mit ihren beiden Profilen in das digitale Dating-Getümmel. Nach zwei Stunden zieht sie Bilanz.