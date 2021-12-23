Einen Bart hat Theo G. Kobler schon seit den 1968ern. Damals war er noch schwarz. Aber seit den Theatermann eine Kollegin fragte, ob er für die Kinder des Ensembles als Nikolaus auftreten wollte, war er sofort dabei. Und ist es auch seit Anfang der 90er Jahre geblieben.

Gerne schlüpft er in die Rolle des guten Manns, der Geschenke verteilt. Und er freut sich über die Freude, die er damit verbreitet. Er selbst wurde als Kind noch vom Nikolaus in den Sack gesteckt und erst wieder kurz hinter der Haustüre herausgelassen. Diesen Schrecken will er keinem Kind mehr zumuten. "Der Nikolaus ist ein Guter", ist sich Kobler sicher. Deshalb hat er auch keine Rute dabei. Aber immer einen Sack mit Geschenken und natürlich das Goldene Buch.

Über schöne Begegnungen und seine Lieblingsrolle erzählt Theo G. Kobler bei MitMensch.