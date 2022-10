TV-Tipp

"Grüß Gott Oberfranken" zeigt Lieblingsplätze in Oberfranken

In der Juni-Ausgabe stellt das evangelische Fernsehmagazin "Grüß Gott Oberfranken!" kirchliche Lieblingsplätze von Menschen aus der Region vor: Die Synagoge in Bayreuth, Glockenstuben in Kirchtürmen, das Rügheimer Wegekreuz zu Martin Luther und eine Bayreuther Kirchenmusikstudentin am Klavier.