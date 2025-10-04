Viele Frauen haben seitdem diesen Weg eingeschlagen – eine von Ihnen ist auch Regionalbischöfin Berthild Sachs. Sie erzählt von ihren Anfängen als Pfarrerin, von Herausforderungen auf dem Weg ins Bischofsamt – und auch davon, wie sich Erwartungen an Frauen im Talar verändert haben. Zudem sprechen wir mit Pfarrerin Dr. Auguste Zeiß-Horbach, die sich auch wissenschaftlich mit der Frauenordination auseinandergesetzt hat. Und wir besuchen das Pfarrerehepaar Witmann-Schlechtweg und zeigen, wie der Alltag von Mann und Frau im Pfarramt aussieht und welche Rolle dabei auch die Erwartungen der Gemeinde spielen.
TV-Tipp "Grüß Gott Oberfranken!"
Die Sendung "Grüß Gott Oberfranken!" läuft auf TV Oberfranken jeden zweiten und vierten Mittwoch im Monat um 17:45 Uhr, 18:45 Uhr und 20:45 Uhr. Bis jeweils Sonntag laufen weitere Wiederholungen. Franken Plus strahlt die Sendung jeden zweiten und vierten Mittwoch bzw. Donnerstag im Monat um 19:45 Uhr aus.