Was sich Pflegekräfte für eine bessere Zukunft wünschen

Hoher Bedarf an Pflegepersonal

Heute ist der Bedarf an Pflegekräften größer denn je. Doch läuft die Reiseroute vieler Pflegender jetzt genau in die entgegengesetzte Richtung: Die alternden Gesellschaften Westeuropas brauchen Fachpersonal. Und nicht nur im Lore-Malsch-Haus stammt dieses überwiegend aus den Balkanstaaten.

So ist zum Beispiel die Stationsleiterin Anita Rucevic vor sechs Jahren aus Kroatien zum Team gestoßen. Sie brachte eine Ausbildung als Krankenschwester, gute Schulnoten in Deutsch und ein hohes Maß an Zielstrebigkeit mit. In ihrer Freizeit qualifiziert sie sich engagiert weiter. "Wenn ich in meinem Beruf bis zum 67. Lebensjahr arbeiten will, ist das notwendig", sagt sie. Die körperlichen Belastungen im Pflegeberuf führen nach ihrer Beobachtung bei älteren Mitarbeitenden oft zu Rücken- und Knieproblemen. Deshalb setzt sie diszipliniert auf die Entwicklung ihrer Fachkompetenzen.

Sie arbeitet darauf hin, mal als Pflegedienstleiterin oder im Qualitätsmanagement eingesetzt zu werden. Über 300 Stunden Freizeit hat sie für die entsprechenden Kurse geopfert. Dass am Ende verantwortungsvolle Stellen mit Menschen besetzt werden, die praktische Erfahrung in der Pflege haben, ist ihr ein Anliegen.

"Jeder, der zwei Beine und zwei Füße und das Herz am rechten Fleck hat, ist uns willkommen", erklärt die Altenpflegerin Ines Ambord. Die 55-Jährige ist eine der wenigen in Bayern Geborenen im Team des Lore-Malsch-Hauses. Den Gedanken, dass eingewanderte Pflegekräfte eine Konkurrenz für die einheimischen sein könnten, weißt sie energisch zurück. Angesichts der Personalnot ist sie dankbar für jede Bewerberin und jeden Bewerber aus dem Ausland. "Bis vor Kurzem hat ein junger Mann auf meiner Station gearbeitet, der zu Hause Jura studiert hat", berichtet sie.

"Das ist jeden Tag aufs Neue bewegend, herausfordernd und sinnvoll"

Gerade für junge, verantwortungsbereite Osteuropäer sei eine Tätigkeit in der Pflege oft die "Eintrittskarte nach Deutschland". Dies erkläre auch, warum die Fluktuation in Pflegeberufen so hoch sei: "Manche hoffen natürlich, dass das für sie nicht die Endstation ist."

"Ich selber will diesen Beruf bis zu meiner Rente ausüben", sagt Ines Ambord. Sie war bereits 35 Jahre alt, als sie eine Ausbildung zur staatlich geprüften Altenpflegerin begonnen hat. Davor betrieb sie einen kleinen Geschenkeladen am Hauptbahnhof. Doch das empfand sie nicht mehr als befriedigend: "Ich wollte nicht mehr an der Theke stehen und kassieren, sondern ich wollte wirklich Kontakt mit Menschen haben. Jetzt begleite ich Menschen im letzten Abschnitt ihres Lebens. Ich habe Anteil an dem, was sie erleben und was sie bewegt. Das ist jeden Tag aufs Neue bewegend, herausfordernd und sinnvoll."

Das Markenzeichen der Stationsleiterin ist der 30-Sekunden-Scherz. "Auch wenn deine Arbeit total eng durchgetaktet ist, du kannst immer mit einer Geste und ein paar netten Worten einem Menschen den Tag retten!"

Ein Chinese, eine Kroatin und eine echte Bayerin: Drei Menschen, die aus völlig verschiedenen Motiven als Pflegekräfte in München gelandet sind. Ihnen gilt der "Tag der Pflege". Doch was wünschen sie sich mit Blick auf ihre berufliche Situation?