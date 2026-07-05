Es ist Donnerstagvormittag im Bunten Haus, und Helmut Högl sitzt mit seinen Freunden Manfred Wehrmann und Theo Welschof auf der Terrasse des Café Lila. Die drei Männer treffen sich hier jede Woche, um "die Weltlage" zu besprechen – heute geht es um die Rentenpolitik der Bundesregierung. Der Kaffee kostet zwei Euro, die Lage am Marktplatz ist ideal, und die Atmosphäre ist entspannt. "Für die Gemeinde Miesbach hat dieses Haus eine unglaubliche Bedeutung", sagt Högl. Die drei sind sich einig: "Ohne die Offenheit der evangelischen Kirche wäre das hier alles nicht möglich."

Wenige Meter entfernt treffen sich Ema, Milena und Luke zur Vorbereitung ihrer Abiturfeier. Ema ist durch die Konfi-Arbeit in die Gemeinde hineingewachsen und hat hier ihren Rückzugsort gefunden. "Das ist alles nicht mehr wegzudenken", sagt sie. "Weil man hier so sein kann, wie man ist." Später werden sie im Foyer noch einen Kaffee trinken und dabei Menschen aus ganz anderen Zusammenhängen kennenlernen – aus anderen Gemeinden, aus dem ganzen Landkreis.