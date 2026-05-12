Es gibt nicht viele Bücher, die einen sofort in Besitz nehmen können. Man schlägt sie irgendwo auf, liest sich in den Zeilen fest und denkt: Das ist es! Das Buch "Die Nachfolge Christi" des niederrheinischen Mönchs Thomas von Kempen aus dem 15. Jahrhundert gehört zu diesen Büchern. Sein Text hat die Kraft und den Geist, die Leserin und den Leser unmittelbar anzusprechen. Damals wie heute.

Thomas schafft es mit nur wenigen Worten, eine vielschichtige religiöse Gefühlslage zu erzeugen. Sein Text weckt die Neugier auf verborgenes religiöses Wissen, er weckt die Sehnsucht nach dem großen Geheimnis des Glaubens. In seiner vollmächtigen Rede spürt der Leser unmittelbar die geistliche Leiterschaft eines Kundigen. Wer ihn liest, möchte sich ohne Umschweife und mit großer Lust auf den geistlichen Weg begeben.