Die wichtigsten englischen Mystiker im 14. Jahrhundert waren der Eremit Richard Rolle, der Augustiner Walter Hilton, die Reklusin Juliana von Norwich und der geheimnisvolle Autor der "Wolke des Nichtwissens" (Cloud of Unknowing). Mystik ist für alle vier ein Weg zur "Herzensreligion" in der "Abtei des Heiligen Geistes", der für alle Christen zugänglich sein soll. Sie schrieben darum nicht auf Latein, sondern in der Volkssprache und trugen so zur Demokratisierung der Mystik bei.

Der nach seinem wichtigsten Werk genannte "Cloud-Autor" war ein Kartäuser-Priester und Spiritual, der zwischen 1340 und 1400 gelebt hat. Die englischen Kartäuser­orden betrieben regelrechte "Verlage" für das Kopieren von geistlichen Texten. So erklärt sich die große literarische Bildung dieses Autors: Er war mit Latein vertraut und obendrein ein ausgemachter Kenner mystischer Literatur, die er zum Teil auch übersetzte.