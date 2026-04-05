Er hatte nie ein kirchliches Amt, und doch gehört Franz von Assisi zu den einflussreichsten Gestalten des Chris­tentums. Er war unabhängig, charismatisch und radikal. Und wie alle radikalen Charismatiker hatte er in seinem Leben eine 180-Grad-Wendung erlebt.

Als Giovanni Battista Bernardone wurde er 1181 oder 1182 als Sohn eines wohlhabenden Kaufmanns in Assisi geboren. Sein Vater nannte ihn Francesco (kleiner Franzose), da er sich bei der Geburt seines Sohnes auf einer Handelsreise in Frankreich befand. Als junger Mann feierte er gerne und ging großzügig mit dem Geld seines Vaters um. Als das langweilig wurde, wollte er Ritter werden und zog als 20-Jähriger mit in den Krieg zwischen Assisi und dem benachbarten Perugia. Er geriet in Gefangenschaft und wurde im Gefängnis schwer krank. In dieser Zeit trat eine Wende in seinem Denken ein. Francesco erkannte, dass ihn sein Luxusleben nicht erfüllte.