Der Priester Zacharias und seine Frau Elisabeth waren fromme Menschen. Aber sie hatten "kein Kind; denn Elisabeth war unfruchtbar, und beide waren hochbetagt". (Lukas 1, 7) Unter der Kinderlosigkeit muss Elisabeth sehr gelitten haben, denn sie bezeichnet diesen Zustand rückblickend als "Schmach". (Lukas 1, 25) Eines Tages allerdings geschah etwas Unglaubliches.

Als Zacharias im Tempel ein Räucheropfer darbrachte, sah er plötzlich einen Engel neben dem Altar stehen. Zacharias erschrak, doch der Engel beruhigte ihn: "Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben." Er "wird schon vom Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott bekehren." (Lukas 1, 11-16)