Grausam: Vater will seinen eigenen Sohn ermorden!" Hätte es in biblischen Zeiten schon Boulevardzeitungen gegeben, wäre das dort womöglich zu lesen gewesen. Und dann wäre das tragische Schicksal des Jonathan beschrieben worden – eine Lebensgeschichte voll großer Gefühle: Hass und Liebe, Treue und Trauer. Jonathans Geschichte gehört zu den aufwühlendsten Erzählungen der Bibel.

Mit göttlichem Beistand bezwang Jonathan als Feldherr das übermächtige Heer der Philister. Einmal versetzte er die Gegner so sehr in Angst und "Gottesschrecken" (1. Samuel 14, 15), dass sie begannen, sich gegenseitig umzubringen. Bei Saul lösten die Erfolge seines Sohnes Neid aus. Um Gott wieder gewogen zu werden, rief der Machthaber ein Fasten aus. Jonathan wusste nichts davon und stärkte sich mit Honig. Als der König das erfuhr, geriet er so in Zorn, dass er seinen Sohn umbringen wollte. Doch das Volk Israel liebte Jonathan und schützte ihn: "Es soll kein Haar von seinem Haupt auf die Erde fallen, denn Gott hat heute durch ihn geholfen!" (1. Samuel 14, 45)