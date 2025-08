Es hätte eine romantische Liebesgeschichte werden können – große Gefühle jedenfalls scheinen schon im Spiel gewesen zu sein, als Rahel und Jakob sich zum ersten Mal begegneten. War es Liebe auf den ersten Blick oder hat Jakob seine Cousine einfach überrumpelt, als er ihr in aller Öffentlichkeit um den Hals fiel und sie unter Tränen küsste?

Jakob, der vor seinem Bruder Esau hatte fliehen müssen, nachdem er Esau um den Erstgeburtssegen betrogen hatte, war auf der Suche nach der Familie seines Onkels Laban. An einem Brunnen traf er auf dessen Tochter Rahel. Was Rahel wohl gedacht haben mag, als der fremde Mann ihr half, den schweren Stein vom Brunnenloch zu schieben, damit sie ihre Schafe tränken konnte? Und damit nicht genug; dann fiel er ihr vor den Augen der anderen Hirten auch noch weinend in die Arme!