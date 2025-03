Was mich an Bonhoeffer besonders fasziniert, ist seine Spiritualität. Man merkt seinen Schriften an: Sie sind aus geistlicher Erfahrung und spiritueller Praxis entstanden. Dabei ist ihm Meditation besonders wichtig. Er bedenkt sie in seinem Werk "Gemeinsames Leben" und in einem kleinen Text "Anleitung zur täglichen Meditation". Beide Texte stammen aus seiner Zeit als Leiter des Predigerseminars Finkenwalde. Ich lasse die Texte in mir nachklingen …

"Warum meditiere ich? Weil ich Christ bin."