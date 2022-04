Das Medienportal bietet Ihnen die Möglichkeit, Medien mit Teilnehmer*innen von Bildungsveranstaltungen zu teilen. Direkt aus dem Medienportal heraus können Sie einen Link erzeugen, mit dem Ihre Schüler*innen oder Teilnehmer*innen von Bildungsveranstaltungen direkten Zugriff (Streaming) auf das Medium erhalten, ohne im Medienportal eingeloggt zu sein. Der Link ist jeweils 14 Tage lang gültig und danach nicht mehr nutzbar.



Voraussetzung für die Nutzung der neuen "Teilen-Funktion" ist, dass Sie im Medienportal registriert sind und die Medienzentrale Sie hierfür freischaltet. Für registrierte Nutzer*innen der Medienzentrale fallen keine Kosten an, die neue Funktion ist in Ihrer Jahrespauschale enthalten. Kontaktieren Sie uns einfach, wenn Sie die Funktion nutzen möchten, und wir schalten Sie für die komplette Dauer Ihrer Vertragslaufzeit frei.



Sinnvoll genutzt werden können die Links zum Einbinden in Schulserver, geschlossene passwortgeschützte Plattformen wie Moodle oder auch für Einzelarbeit, Hausaufgaben, Home-Schooling und außerschulische Online-Bildungsarbeit.



Explizit nicht gestattet ist es, dieses Feature als Ersatz für nichtgewerbliche öffentliche Präsenz-Filmvorführungen wie Kinderkino, Kirchenkino, Filmabend zu nutzen. Bitte beachten Sie unsere neuen Nutzungsbedingungen (AGB, unten in der blauen Leiste), die wir entsprechend angepasst haben.