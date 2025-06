Altersverifikation für Jugendliche

Die EU möchte eine bessere Alterskontrolle einführen im Netz, über eine App oder über den Ausweis. Wie stehen Sie dazu?

Weiden: Im DSA sind diese widerstreitenden Interessen schon angelegt. Natürlich ist es wahnsinnig schwierig, auf diesem schmalen Grat eine Lösung zu finden. Auf der einen Seite nicht schon an der Eingangstür einen Ausweis zeigen zu müssen, sondern sich frei im Internet bewegen zu können. Hier müssen wir Bürgerrechte berücksichtigen, denn jeder soll sich frei bewegen können, frei informieren können, ohne dass alles getrackt und kontrolliert wird.

Auf der anderen Seite gibt es aber das ebenso berechtigte Interesse daran, dass unsere Kinder und Jugendlichen geschützt werden vor Inhalten, die sie verstören können. Oder wo sie noch nicht entscheiden können, wie die Shoppingfunktionen bei Tiktok, wo Kinder und Jugendliche mit Sicherheit deutlich anfälliger dafür sind, solche Funktionen auszuprobieren und Geld auszugeben, das sie gar nicht haben

Und ja, da geht es jetzt darum im Beirat, dass Erfahrungen schon mal zusammengetragen werden, was funktioniert und was funktioniert nicht, oder wir fragen, bringt das die Sicherheitsarchitektur des Netzes in Gefahr. Wir sind gerade dabei, dazu eine Handreichung zu erarbeiten, damit der DSC eine hoffentlich breite und gute Grundlage hat, in die Diskussionen auf EU-Ebene mit einzusteigen.

Der DSC gehört zur Bundesnetzagentur und soll 48 Stellen erhalten, gesetzlich vorgeschrieben sind eigentlich 70 Stellen. Reicht denn das überhaupt?

Weiden: Das ist ein wichtiges Thema bei der Anwendung und Durchsetzung des DSA. Wie bekommen wir hin, dass die Koordinierungsstelle so ausgestattet wird, dass alles abgearbeitet werden kann. Das ist ein wirklich bunter Strauß an Aufgaben und alles ziemlich aufwendig. Dass diese Stellen jetzt noch nicht so besetzt sind, wie sie vorgesehen sind, das liegt vor allem daran, dass der Haushalt noch nicht verabschiedet ist.

Die Europäischen Kommission hat schon ziemlich aufgestockt und hat eine Sondereinheit eingerichtet, die sich um die Durchsetzung des DSA kümmert, da sing gerade auch 60 neue Stellen ausgeschrieben. Dass der Personalbedarf da ist in diesem Themenkomplex, das ist unbestritten. Ich hoffe sehr, dass die neue Bundesregierung zügig alles einleitet, damit dieser Personalaufbau auch stattfinden kann.

Was erhoffen Sie sich denn von der neuen Bundesregierung, abgesehen von mehr Personal?

Weiden: Die neue Bundesregierung sollte ein stabiles Umfeld schaffen, also denjenigen den Rücken stärken, die dazu beitragen, den DSA anzuwenden und durchzusetzen. Und das fängt an bei jedem einzelnen Nutzer, der Meldung macht über rechtswidrige Inhalte, oder gegen gesellschaftlich schädliche, aber nicht rechtswidrige Inhalte vorgeht.

Wir müssen auch dagegenhalten, wenn Desinformation und Hate Speech unterhalb der Strafrechtsschwelle verbreitet wird. Die sozialen Medien sind ein Abbild unserer Gesellschaft. Und diese spiegeln wider, wie die Menschen ticken und was sie bewegt. Deshalb sollten wir diejenigen, die sich überhaupt zu Wort melden und den Mut haben, stützen. Sie sollten wissen, dass sie sich in einem Umfeld befinden, wo ein gesellschaftlicher Konsens im Sinne eines gemeinsamen Wertekompass existiert. Aber das funktioniert nur, wenn das politisch entsprechend angelegt ist, gelebt und verbreitet wird.

Genauso muss die Bundesregierung dafür sorgen, dass diejenigen bestärkt werden, die als Trusted Flagger, als Schiedsstellen oder als Beamte an der Durchsetzung des DSA beteiligt sind, dass sie Rückenwind bekommen und auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht alleine dastehen.

Das ist vor allem deswegen wichtig, weil wir nicht nur Angriffe von innen beobachten, wie wir das zum Beispiel bei der ersten Benennung eines Trusted Flagger erlebt haben, sondern auch die Angriffe von außen dazukommen, gerade aus den USA.

Im Koalitionsvertrag wurde vereinbart ist, dass der DSA weiterentwickelt werden soll. Das halte ich wiederum für das falsche Signal. Denn es gibt in Deutschland eine Menge kleiner Plattformbetreiber, die von dem DSA betroffen sind und damit viel Arbeit haben. Das ist ein Riesenaufwand. Es wäre wichtig, dass wenigstens in diesem Teilbereich dieser EU-Datenregulierung mal Ruhe einkehrt und wir das umsetzen können und dann sehen, was das alles bewirkt, wenn einmal Compliance sichergestellt ist bei der Mehrheit der Unternehmen.

Rennen wir den aktuellen Entwicklungen nicht immer nur hinterher?

Weiden: Es ist meistens so, dass die technologische Entwicklung schnell voranschreitet, und dann kommt der Gesetzgeber und reguliert das. Bei der KI-Verordnung lief das ein bisschen anders, da hat die Europäische Union sehr zügig gesagt, wir regulieren jetzt, bevor das Ganze aus dem Ruder läuft. Beim DSA haben wir ein Feld, das sich sehr dynamisch entwickelt. Der DSC hier in Deutschland erhält zunehmend Beschwerden von den Nutzenden. Und das ist eine sehr positive Entwicklung. Ende April waren es 1.400 Beschwerden. Das finde ich eine Menge.

Dies ist eine gekürzte und redigierte Version des Podcasts "Ethik Digital" mit Henrike Weiden. Das Gespräch wurde im Mai 2025 geführt.