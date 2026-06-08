Digitale Technologien prägen unseren Alltag: Algorithmen entscheiden über Sichtbarkeit, Plattformen über Teilhabe, Künstliche Intelligenz über Effizienz und Kontrolle. Mit dem Podcast Ethik Digital haben wir in den vergangenen Jahren einen Raum geschaffen, in dem diese Entwicklungen kritisch, wissenschaftlich fundiert und journalistisch zugänglich diskutiert werden. Nun ist aus dem Podcast ein Reader entstanden, der die zentralen Inhalte dauerhaft zugänglich macht.

Der Ethik Digital Reader versammelt Texte, die sich mit den großen Fragen der digitalen Gegenwart beschäftigen: Wie verändert Digitalisierung Macht und Reichtum? Wo liegen die ethischen Grenzen von KI? Welche Verantwortung tragen Unternehmen, Politik und Gesellschaft? Und wie lassen sich technische Innovationen mit demokratischen, sozialen und humanen Werten verbinden? Statt schneller Thesen bietet der Reader Einordnung, Analyse und Widerspruch – genau das, was im digitalen Dauerrauschen oft fehlt.

Besonders relevant ist der interdisziplinäre Blick: Theologische, philosophische, sozialwissenschaftliche und medienethische Perspektiven kommen zusammen. Dadurch wird deutlich, dass digitale Ethik kein Nischenthema für Expertinnen und Experten ist, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. Fragen nach Gerechtigkeit, Transparenz, Teilhabe und Menschenwürde stellen sich im Netz ebenso wie offline – nur oft zugespitzter und unsichtbarer.

Reader "Digitale Ethik" zu Digitalisierung, Algorithmen und Künstliche Intelligenz

Der Reader richtet sich an ein breites Publikum: an Medienschaffende, Lehrende, Studierende, kirchliche und zivilgesellschaftliche Akteure ebenso wie an alle, die Orientierung suchen. Er eignet sich zum Nachlesen, Weiterdenken und Weiterdiskutieren – unabhängig vom Podcast-Format und seinem zeitlichen Rhythmus. Gerade in einer Phase rasanter technologischer Entwicklung ist diese Entschleunigung ein Wert an sich.

Dass alle Texte im Reader versammelt sind, macht ihn zugleich zu einem Arbeitsinstrument: für Bildungskontexte, für Diskussionen in Gemeinden, für Workshops oder einfach für die persönliche Auseinandersetzung. Wer Digitalisierung nicht nur als technische, sondern als ethische Herausforderung begreift, findet hier einen fundierten Einstieg.

Der Ethik Digital Reader kann in unserem Shop bestellt werden. Er steht für einen Journalismus, der nicht nur informiert, sondern Orientierung bietet – und für eine digitale Zukunft, die bewusst gestaltet werden will.