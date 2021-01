Heinz-Peter Meidinger über "Die 10 Todsünden der Schulpolitik"

Heinz-Peter Meidinger ist Vorsitzender des Deutschen Lehrerverbands, war 17 Jahre Schulleiter am Robert-Koch-Gymnasium in Deggendorf und ist ein gefragter Experte, wenn es um das Schulsystem in Deutschland geht. Im Interview sprechen wir mit ihm über sein Buch, wer in der Bildungspolitik am wenigsten gehört wird und ob unser Schulsystem überhaupt noch zu retten ist.