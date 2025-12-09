Viele neue Gesichter und ein hoher Frauenanteil prägen die neue evangelische Landessynode in Bayern. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind 68,5 Prozent der direkt gewählten Synodalen Frauen – sie stellen 61 der 89 Mandate, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte. Der Trend zeigt seit Jahren nach oben: 2007 lag der Frauenanteil bei 38 Prozent, 2013 bei 40,4 Prozent und 2019 bereits bei 56,2 Prozent.
Auch der Anteil neuer Mitglieder bleibt hoch. Rund 71 Prozent der Gewählten – 63 von 89 – ziehen erstmals ins Kirchenparlament ein. Zum Vergleich: 2019 waren es 66,6 Prozent, zuvor jeweils etwa 52 Prozent.
Die bayernweiten Wahlen zur Synodalperiode 2026–2032 fanden am vergangenen Sonntag statt. Insgesamt wurden 89 Personen direkt gewählt; die übrigen Sitze des 108-köpfigen Kirchenparlaments werden berufen oder ernannt. Die Wahlbeteiligung lag bei über 80 Prozent.
Enttäuschung für die Evangelische Jugend
Das Durchschnittsalter der Synodalen liegt mit 48,3 Jahren im Rahmen früherer Wahlperioden. Die Evangelische Jugend hatte jedoch auf mehr junge Stimmen gehofft: Statt der erhofften 22 wurden nur 14 Synodale unter 30 Jahren gewählt.
Mit ihrer Kampagne #ehrensynode hatte die EJ 34 junge Menschen zur Kandidatur motiviert – mit dem Ziel, die vom Lutherischen Weltbund empfohlene "Jugendquote" von 20 Prozent zu erreichen. Rechnet man die drei berufenen Jugendsynodalen hinzu, vertreten nun 17 junge Mitglieder die Perspektive der nächsten Generation; zuvor waren es zwölf.
Für die Wahl hatten sich 288 Personen aus ganz Bayern beworben – weniger als bei früheren Synodalwahlen. 2013 waren es 316, 2019 sogar 326 Kandidierende. In mehreren Wahlkreisen traten damit nicht genügend Kandidierende an.
Gewählte und delegierte Mitglieder der bayerischen Landessynode in der Wahlperiode 2026 bis 2032
Die Landessynodalwahl erklärt
Alle sechs Jahre wählen die rund 11.500 stimmberechtigten Kirchenvorsteher:innen der mehr als 1.500 evangelischen Gemeinden in Bayern die Mitglieder des Kirchenparlaments, der Landessynode.
1. Wer wählt und wer wird gewählt?
Wahlberechtigt sind alle stimmberechtigten Mitglieder der Kirchenvorstände in der bayerischen Landeskirche. Das sind bayernweit insgesamt knapp 11.500 Personen. Wählbar sind grundsätzlich alle volljährigen evangelischen Gemeindeglieder. 89 der insgesamt 108 Synodalen werden direkt per Briefwahl gewählt.
Hinzu kommen 13 Mitglieder, die von Landeskirchenrat und Landessynodalausschuss berufen werden, drei ordinierte Lehrstuhlinhaber, die von den Theologischen Fakultäten bestimmt werden, sowie drei Jugendsynodale, die der Landesjugendkonvent ernennt.
Aufgestellt werden die Kandidierenden auf Wahlvorschlägen, die lokale Wahlkreisausschüsse nominieren. Dabei gibt es drei Personengruppen:
- Dekan:innen
- weitere ordinierte Kandidierende
- nicht-ordinierte Personen.
2. Welche Kirchenvorstände sind stimmberechtigt und welche nicht?
Die Kirchengemeindeordnung legt fest, wer dem Kirchenvorstand angehört, und unterscheidet zwischen stimmberechtigten und beratenden Mitgliedern. Stimmberechtigt sind gewählte oder berufene Mitglieder, Pfarrer:innen mit mindestens 50 Prozent Dienstanteil, theologisch-pädagogische Mitarbeitende mit mindestens 50 % Einsatz, sowie beauftragte Dekan:innen.
Beratende Mitglieder haben Rederecht, aber kein Stimmrecht, darunter Vikar:innen, theologisch-pädagogische Mitarbeitende ohne Vollzeitanteil und Stellenteilende, bei denen nur eine Person stimmberechtigt ist, um Stimmenverdopplung zu vermeiden.
3. Wahlkreise und Struktur
Bayern ist für die Synodenwahl in sechs historische Wahlkreise gegliedert: Ansbach-Würzburg, Augsburg, Bayreuth, München, Nürnberg und Regensburg. Diese sind weiter in Teilwahlkreise untergliedert.
Im Frühjahr 2025 wurden die drei südlichen Kirchenkreise zu einem großen Kirchenkreis Schwaben-Altbayern zusammengelegt, die gesetzlichen Regelungen wurden aber noch nicht angepasst, sodass formal weiterhin sechs Wahlkreise gelten.
4. Die Landessynode: Aufgaben und Bedeutung
Die Landessynode ist das Kirchenparlament der rund zwei Millionen Protestanten in Bayern. Sie verabschiedet Kirchengesetze, entscheidet über Personalfragen, beschließt den landeskirchlichen Haushalt und wählt den Landesbischof oder die Landesbischöfin. Das Gros der Synodalen ist nicht-ordiniert.
Die konstituierende Sitzung der neu gewählten Synode findet im Frühjahr 2026 in Bayreuth statt, dort wird auch ein neues Präsidium gewählt. Bis dahin führt der amtierende Landessynodalausschuss mit Synodalpräsidentin Annekathrin Preidel die Geschäfte weiter.
(mit Material von epd)
Das sind die Synodalen nach Wahlkreisen
Wahlkreis Ansbach-Würzburg
Ordinierte Synodale
- Dekanin Kerstin Baderschneider (53), Kitzingen
- Dekan Klaus Schlicker (58), Windsbach
- Pfarrer Daniel Fenske (47), Höchberg
- Pfarrerin Melanie Caesar (48), Marktbreit
- Pfarrer Simeon Prechtel (36), Wittelshofen
Nicht-ordinierte Synodale
- Dr. Kerstin Pechtold-Kuch (60), Großheubach
- Carina Sehmisch (40), Hohenroth
- Renate Käser (61), Euerbach
- Brigitte Weber-Henzel (64), Würzburg
- Jan Götz (30), Würzburg
- Harald Trabert (67), Gollhofen
- Gerd Rößler (64), Gebsattel
- Friedrich Sichermannn (21), Ansbach-Meinhardswinden
- Günter Naser (62), Weiltingen
- Franziska Heim (28), Unterschwaningen
Wahlkreis Bayreuth
Ordinierte Synodale
- Dekanin Sabine Hirschmann (55), Bamberg
- Dekan Peter Bauer (48), Wunsiedel
- Pfarrer Alexander Rosenmeyer (59), Coburg
- Pfarrerin Dr. Jennifer Ebert (42), Thurnau
- Pfarrer Andreas Gebelein (36), Bad Steben-Carlsgrün
- Pfarrerin Daniela Schmid (40), Selb
Nicht-ordinierte Synodale
- Martin Finzel (47), Ahorn
- Petra Heeb (65), Coburg
- Lucia Herold (28), Michelau
- Katrin Ruppert (56), Ebern
- Pia Loch (29), Bamberg
- Luca-Fynn Schieblich (20), Kulmbach
- Dr. Ulrich Hornfeck (55), Naila
- Sabine Tauscher (59), Hof
- Vanessa Rödel (30), Selb
- Dr. Daniela Senger (44), Pegnitz
- Klaus Bauer (55), Goldkronach
Wahlkreis Nürnberg
Ordinierte Synodale
- Dekanin Britta Müller (56), Fürth
- Dekanin Kathrin Klinger (53), Langenzenn
- Pfarrerin Dr. Tia Pelz (40), Nürnberg
- Pfarrer Christian Simon (59), Velden
- Pfarrer Dr. Benedikt Bruder (44), Fürth
- Pfarrerin Cornelia Meinhard (53), Georgensgmünd
Nicht-ordinierte Synodale
- Helena Jung (21), Nürnberg
- Uwe Lesche (54), Nürnberg
- Kerstin Dominika Urban (65), Nürnberg
- Samuel Bammessel (23), Nürnberg
- Maximilian Rohlederer (26), Feucht
- Martin Knodt (56), Hersbruck
- Markus Wierny (48), Erlangen
- Stefan Eiselbrecher (44), Eckental
- Manuela Wurm (45), Hagenbüchach
- Michaela von Wittke (57), Fürth
- Sabine Geyer (57), Cadolzburg
- Ingrid Ittner-Wolkersdorfer (59), Schwabach
- Friedemann Hennings (64), Pappenheim
Wahlkreis Augsburg
Ordinierte Synodale
- Dekan Christoph Schieder (52), Memmingen
- Pfarrer Bernhard Offenberger (40), Augsburg
- Pfarrer Frank Bienk (49), Günzburg
Nicht-ordinierte Synodale
- Ines Günther (48), Augsburg
- Finn Schwartz (39), Augsburg
- Ines Meierhuber (53), Aufhausen
- Judith Amend-Knaub (48), Lindau
- Monika Ludwig (55), Kempten
- Sebastian Rommel (44), Burtenbach
- Kerstin Steinsberger (51), Bad Wörishofen
Wahlkreis Regensburg
Ordinierte Synodale
- Dekanin Ulrike Dittmar (60), Sulzbach-Rosenberg
- Pfarrerin Anne-Katrin Streeck (46), Abensberg
- Pfarrer Stefan Fischer (37), Hirschau
Nicht-ordinierte Synodale
- Nils Frederic Underberg (25), Ingolstadt
- Ruth Müller, MdL (58), Pfeffenhausen
- Petra Spanner (46), Obertraubling
- Karin Heimerl (59), Neumarkt i.d. Oberpfalz
- Isolde Ulbig (68), Kirchdorf am Inn
- Jürgen Weich (56), Schwandorf
- Susanne Luise Kropf (55), Erbendorf
Wahlkreis München
Ordinierte Synodale
- Dekan Dr. Bernhard Liess (56), München
- Dekanin Dagmar Häfner-Becker (55), München
- Pfarrerin Dr. Mirjam Sauer (40), München
- Pfarrerin Stephanie Höhner (38), München
- Pfarrerin Andrea Klopfer (58), Burgkirchen/Alz
- Pfarrer Julian Lademann (43), Penzberg
Nicht-ordinierte Synodale
- Tanja Keller (59), München
- Gesine Clotz (54), Ottobrunn
- Katinka Wöhling (28), München
- Luisa Herrmann (25), München
- Dieter Prager (61), München
- Katja Weitzel, MdL (52), München
- Prof. Dr. Wolfgang Graf zu Castell-Rüdenhausen (53), Freising
- Robert Münderlein (65), Vachendorf
- Katrin Zeh (48), Riedering
- Martin Reents (59), Miesbach
- Elke Zehetner (57), Penzberg
- Joel Brodersen (28), München
Weitere feststehende Mitglieder
Vertreter der Evangelisch-Theologischen Fakultäten und der Augustana-Hochschule
- Prof. Dr. Reiner Anselm, München
- Prof. Dr. Florian Höhne, Erlangen-Nürnberg
- Prof. Dr. Markus Buntfuß, Neuendettelsau
Jugendsynodale
- Benedikt Kalenberg, Dekanatsbezirk München
- Emma Schroll, Dekanatsbezirk Würzburg
- Justus Koops, Dekanatsbezirk Nürnberg
Noch ausstehend: Die Berufungen in die Synode (13 Personen).