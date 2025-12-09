Viele neue Gesichter und ein hoher Frauenanteil prägen die neue evangelische Landessynode in Bayern. Nach dem vorläufigen Wahlergebnis sind 68,5 Prozent der direkt gewählten Synodalen Frauen – sie stellen 61 der 89 Mandate, wie die Landeskirche am Dienstag mitteilte. Der Trend zeigt seit Jahren nach oben: 2007 lag der Frauenanteil bei 38 Prozent, 2013 bei 40,4 Prozent und 2019 bereits bei 56,2 Prozent.

Auch der Anteil neuer Mitglieder bleibt hoch. Rund 71 Prozent der Gewählten – 63 von 89 – ziehen erstmals ins Kirchenparlament ein. Zum Vergleich: 2019 waren es 66,6 Prozent, zuvor jeweils etwa 52 Prozent.

Die bayernweiten Wahlen zur Synodalperiode 2026–2032 fanden am vergangenen Sonntag statt. Insgesamt wurden 89 Personen direkt gewählt; die übrigen Sitze des 108-köpfigen Kirchenparlaments werden berufen oder ernannt. Die Wahlbeteiligung lag bei über 80 Prozent.

Enttäuschung für die Evangelische Jugend

Das Durchschnittsalter der Synodalen liegt mit 48,3 Jahren im Rahmen früherer Wahlperioden. Die Evangelische Jugend hatte jedoch auf mehr junge Stimmen gehofft: Statt der erhofften 22 wurden nur 14 Synodale unter 30 Jahren gewählt.

Mit ihrer Kampagne #ehrensynode hatte die EJ 34 junge Menschen zur Kandidatur motiviert – mit dem Ziel, die vom Lutherischen Weltbund empfohlene "Jugendquote" von 20 Prozent zu erreichen. Rechnet man die drei berufenen Jugendsynodalen hinzu, vertreten nun 17 junge Mitglieder die Perspektive der nächsten Generation; zuvor waren es zwölf.

Für die Wahl hatten sich 288 Personen aus ganz Bayern beworben – weniger als bei früheren Synodalwahlen. 2013 waren es 316, 2019 sogar 326 Kandidierende. In mehreren Wahlkreisen traten damit nicht genügend Kandidierende an.