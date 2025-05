Die Nachricht vom Tod des Papstes kam unerwartet. Noch am Morgen zuvor war ich kurz vor Beginn der Ostermesse am Petersplatz gewesen. Alles verlief ruhig, ohne das befürchtete Gedränge.

Später lief im Fernsehen die Übertragung aus San Pietro, während in der Küche unserer Verwandten das Festessen vorbereitet wurde – Lammbraten und taubenförmiger Osterkuchen. Einen Moment hielten wir inne, als Franziskus mit dem Papamobil durch die jubelnde Menge fuhr. Viele hatten in den vergangenen Monaten um seine Gesundheit gebangt. Es wirkte, als habe er sich diesen besonderen Tag im Heiligen Jahr nicht nehmen lassen wollen.

Die Nachricht verbreitet sich

Als die Todesmeldung auf meinem Handy erschien, sah ich ihn noch vor mir – im offenen Wagen, lächelnd. Zugleich dachte ich an all die Mechanismen, die nun anliefen: Rituale im Vatikan, Sicherheitsmaßnahmen, Menschenmassen.

Ich war gerade auf dem Monte Ciocci, auf einem neuen Fahrradweg, der am Petersplatz enden sollte. Fremde sprachen einander an: "Habt ihr schon vom Papst gehört?" Vor dem Gästehaus St. Martha blieben viele stehen. Der Petersplatz füllte sich zusehends. Eine spürbare Trauer legte sich über den Ort – kaum jemand konnte sich ihr entziehen.

Abschied im Petersdom

Zwei Tage später wurde Franziskus im Petersdom aufgebahrt. Menschen standen in langen Schlangen, viele mit bunten Schirmen gegen die Sonne. "Wir können immer erst Leute durchlassen, wenn im Dom Platz frei wird", erklärte ein Polizist vor der Porta Angelica.

Am Ausgang warteten Journalisten aus aller Welt, stellten Fragen in mehreren Sprachen. Viele Trauernde hatten Tränen in den Augen, wollten aber einfach nur gehen. Der Petersdom sollte bis Mitternacht geöffnet bleiben – tatsächlich war es 5.30 Uhr morgens. Um 8 Uhr hatte sich bereits wieder eine Warteschlange von mehr als einem halben Kilometer gebildet. Für mich war dieser stille, kollektive Abschied der bewegendste Moment jener Tage.

Der Blick nach vorn

Seit der Trauerfeier hat sich die Stimmung verändert. In ganz Rom sieht man Bilder des Papstes mit der Zeile: "Roma abbraccia Francesco con amore" – Rom umarmt Franziskus in Liebe. Jetzt richtet sich der Blick auf das bevorstehende Konklave. Tausende Journalist*innen sind akkreditiert – ich bin dankbar, eine von ihnen zu sein.

Ich freue mich darauf, euch in den kommenden Tagen mitzunehmen an den Ort, an dem Geschichte geschrieben wird: Kirchengeschichte und Zeitgeschichte. Diese Wahl wird zeigen, wie sich die katholische Kirche künftig positioniert – in der Welt, in der Politik, im Glauben.