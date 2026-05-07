Mit der Ernennung von Erzbischof Hubertus van Megen zum neuen Apostolischen Nuntius in Deutschland sendet Papst Leo XIV. ein deutliches Signal: Rom will den Reformkurs der katholischen Kirche in Deutschland bremsen.

Van Megen, bislang Vatikan-Diplomat in Kenia und Südsudan, wurde bereits vor einigen Wochen als Nachfolger von Nikola Eterović nach Berlin geschickt. Als Apostolischer Nuntius ist er nicht nur Botschafter des Papstes, sondern auch direkter Vermittler zwischen Vatikan und deutscher Kirche – und genau diese Rolle ist aktuell politischer denn je. Denn zwischen Rom und Deutschland herrscht seit Jahren Spannung: vor allem wegen des sogenannten Synodalen Wegs.

Der Synodale Weg

Der Synodale Weg entstand als Reaktion auf die massive Missbrauchskrise in der katholischen Kirche. Ziel war es, Machtstrukturen zu hinterfragen und Reformen anzustoßen: mehr Rechte für Frauen, mehr Teilhabe von "Laien", ein neuer Umgang mit queeren Menschen, die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt und eine offenere Sexualmoral.

Gerade für Frauen und queere Menschen bedeutete dieser Prozess Hoffnung. Hoffnung auf Sichtbarkeit, Gerechtigkeit und darauf, nicht länger nur geduldet, sondern wirklich anerkannt zu werden. Die Hoffnung sich in seiner eigenen Kirche wieder akzeptiert und wohl fühlen zu können.

Doch genau dieser Reformkurs gilt in Rom seit Jahren als problematisch.

Hubertus van Megen

Van Megen steht für eine deutlich konservativere Linie. Medien wie "katholisch.de" und "Schwulissimo" beschreiben ihn als einen Mann, der "bedingungslosen Gehorsam" gegenüber Rom betont und den deutschen Reformkurs kritisch sieht. Er gilt als Vertreter einer Kirche, die sich stärker auf "religiöse Kernaufgaben" konzentrieren solle und weniger auf gesellschaftspolitische Debatten wie Gendergerechtigkeit oder queere Rechte.

Besonders deutlich wird das bei seiner Haltung zu Genderfragen: Westliche Gender-Theorien bezeichnete er als Ausdruck einer "orientierungslosen Gesellschaft". Wer so argumentiert, sendet kein Signal der Öffnung, sondern eines der Abschottung.

Seine Ernennung ist deshalb kaum als neutrale Personalentscheidung zu lesen. Vatikanbeobachter werten die Ernennung als bewusstes Signal gegen den deutschen Reformkurs. Papst Leo XIV. mache deutlich, dass der deutsche Sonderweg enden solle.

Fast zeitgleich zeigte sich in München das Gegenteil, wie wir berichtet haben. Kardinal Reinhard Marx hat für das Erzbistum München und Freising bekanntgegeben offiziell Segnungen für homosexuelle Paare zu erlauben. Grundlage ist die Handreichung "Segen gibt der Liebe Kraft", die bereits von der Deutschen Bischofskonferenz und dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken verabschiedet wurde. "Kein Paar solle abgewiesen werden" ist ein Satz, der eigentlich selbstverständlich sein sollte, in der katholischen Kirche aber fast revolutionär klingt.

Für viele queere Katholik:innen war das ein längst überfälliges Zeichen von Würde und Anerkennung. Doch aus Rom kam wie erwartet sofort Kritik.

Papst Leo XIV. stellte klar, dass der Vatikan keine formalisierten Segensfeiern billigt, die über das hinausgehen, was Papst Franziskus 2023 mit "Fiducia supplicans" erlaubt hatte. Zwar dürfen einzelne Personen und Paare gesegnet werden, aber ohne liturgische Form, ohne offiziellen Charakter und ausdrücklich nicht als Anerkennung einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft. Leo sprach davon, dass der Heilige Stuhl mit den deutschen Bischöfen "bereits gesprochen" habe.

Die Doppelmoral der Segnungen

Gerade hier zeigt sich die Absurdität besonders deutlich. In der katholischen Kirche werden Häuser gesegnet, Feuerwehrautos, Tiere oder sogar Felder, Rosenkränze und Neubauten. Fast alles kann einen kirchlichen Segen erhalten.

Aber zwei Menschen, die sich lieben? Die müssen erst einmal unterschiedliche Geschlechtsteile vorweisen. Es geht dabei nicht einmal um eine kirchliche Trauung, von Gleichstellung ist man ohnehin noch weit entfernt. Es geht lediglich um eine Segnung.

Dass selbst das für queere Paare zum kirchenpolitischen Skandal wird, zeigt, wie tief die strukturelle Diskriminierung sitzt. Während die evangelische Kirche Trauungen für gleichgeschlechtliche Paare in vielen Landeskirchen ermöglicht, ringt die katholische Kirche noch immer darum, ob Liebe überhaupt gesegnet werden darf.

Mit van Megen in Berlin und den klaren Signalen aus Rom droht der Synodale Weg politisch entmachtet zu werden. Das hätte massive Folgen nicht nur für institutionelle Reformen, sondern vor allem für die Menschen, die seit Jahrzehnten unter diesen Strukturen leiden: Frauen, denen weiterhin Weiheämter verwehrt werden. Queere Menschen, deren Beziehungen nicht als gleichwertig anerkannt werden. Betroffene sexualisierter Gewalt, die erleben mussten, wie Macht wichtiger war als Gerechtigkeit.

Wer Nächstenliebe predigt, aber Ausgrenzung praktiziert, verliert Glaubwürdigkeit und damit die christlichen Werte, die in der katholischen Kirche so hoch gehalten werden. Die Austrittszahlen der letzten Jahre legen außerdem nahe, dass diese Spannung zwischen Anspruch und Praxis für viele Gläubige nicht mehr aushaltbar ist.