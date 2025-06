Die zunehmende Verbreitung von Fake News und Verschwörungstheorien stellt eine ernsthafte Bedrohung für die Demokratie dar. Gleichzeitig spielen Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen eine immer größere Rolle bei der Erstellung und Suche von Informationen.

Die Ausstellung "Fake News" erklärt die wichtigsten Mechanismen und Auswirkungen von Fake News, Verschwörungstheorien und Künstliche Intelligenz und schafft ein Verständnis für die Herausforderungen unserer digitalen Gesellschaft.

Die Ausstellung "Fake News" wird am Mittwoch, 25. Juni 2025 um 17.30 Uhr in der Evangelischen Stadtakademie, Herzog-Wilhelm-Str. 24, 80331 München eröffnet. Anmeldung unter diesem Link.

Zur Begrüßung spricht Diakon Matthias Peterhoff, Studienleiter der Evangelische Stadtakademie München. Die Kuratorin Dr. Rieke C. Harmsen stellt die Ausstellung und ihre Elemente vor. Christian Sterzik, Leiter der Stabsstelle Digitalisierung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) spricht ein Grußwort. Anschließend gibt es einen Empfang.

Die Ausstellung besteht aus 25 Plakaten, die zentrale Begriffe rund um das Thema Fake News erklären. Sie stellt historische Entwicklungen vor und zeigt praktische Beispiele und Use Cases. Anhand einer Vielzahl von Bildmotiven, Elementen und informativen Materialien kann sich das Publikum dem Thema aus verschiedenen Perspektiven annähern. Die Ausstellung ist interaktiv angelegt: Über QR-Codes gelangen die Nutzer in den virtuellen Ausstellungsraum, in dem sie mehr über das Thema erfahren und einige interaktive Spiele finden.

"Das muss doch gesagt werden dürfen!? - Zensur in Social Media"

Im Anschluss an die Eröffnung findet ab 19 Uhr die Veranstaltung "Das muss doch gesagt werden dürfen!? - Zensur in Social Media" mit Professor Florian Gassner statt: Der Aufstieg der sozialen Medien wurde zunächst als Demokratisierungsschub gefeiert. Nie zuvor war so viel Teilhabe am öffentlichen Diskurs möglich gewesen. Zensur, verstanden als staatlich sanktionierte Einschränkung der Meinungsfreiheit, schien fortan unmöglich. Heute, rund zwei Jahrzehnte nach der Gründung von facebook und twitter, ist das Thema jedoch wieder in aller Munde. Die Befürchtung wächst, dass Algorithmen und künstliche Intelligenzen zu mächtigen Zensurwerkzeugen heranwachsen. Gleichzeitig erneuert die Allgegenwart von Hass und Hetze im Netz eine Frage, die seit der Erfindung des Buchdrucks die europäische Geistesgeschichte durchstreift: Die Frage, ob es nicht auch eine "gute" Zensur im Dienst der Menschlichkeit gebe.

Professor Dr. Florian Gassner unterrichtet Mittel- und Osteuropäische Kulturgeschichte an der University of British Columbia in Vancouver, Kanada. Dort arbeitet er als Spezialist für Verschwörungstheorien, den Ukraine-Krieg und die Geschichte der Zensur.