Neue Wanderausstellung zeigt Wasser als Lebensquelle und Zukunftsthema
Ohne Wasser kein Leben – und doch gerät der Umgang mit der lebenswichtigen Ressource weltweit zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die neue Wanderausstellung "Wasser – Quelle des Lebens" widmet sich dem Element aus unterschiedlichen Perspektiven: naturwissenschaftlich, gesellschaftlich, politisch und spirituell.
Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, dem 28. Juli 2026, um 19 Uhr im Ernst-Troeltsch-Raum des Evangelischen Forum Annahof in Augsburg. Dort erhalten Besucher:innen erstmals Einblicke in die fotografische Reise durch die vielfältigen Facetten von Wasser.
Die Ausstellung verbindet großformatige Fotografien mit journalistisch aufbereiteten Texten. Sie zeigt Wasser als Grundlage allen Lebens, als Symbol in den Religionen und als zunehmend umkämpfte Ressource. Thematisiert werden unter anderem die Folgen des Klimawandels, Wassermangel, Starkregen und Überschwemmungen sowie die Bedeutung von Wasser für den menschlichen Körper.
Ein Mitmach-Plakat lädt Besucher:innen dazu ein, eigene Gedanken und Erfahrungen zum Thema Wasser einzubringen. Ergänzend stehen digitale Inhalte sowie Material für Bildungseinrichtungen und Veranstalter zur Verfügung.
Für die Ausstellung konnten renommierte Fotograf:innen gewonnen werden, darunter David Klammer, Erol Gurian, Holger Marx, Sophie Gestrich, Antje-Katrin Hansen, Behishta Razma Samad sowie das Berliner Duo Hahn + Hartung. Ihre Arbeiten zeigen Wasser als Naturgewalt, Lebensraum, spirituelles Symbol oder als alltäglichen Begleiter.
Konzipiert wurde die Ausstellung von den Kuratorinnen Rieke Harmsen und Celine Edinger von ausstellung leihen. Die Wanderausstelung kann ausgeliehen werden. Sie ist besonders geeignet für Kirchengemeinden, Museen, Bibliotheken, Kommunen, Bildungseinrichtungen und Vereine. Dank ihres modularen Aufbaus kann sie in unterschiedlichen Raumgrößen präsentiert werden und ist ab 299 Euro in den Formaten A1, A2 und A3 erhältlich.
Wanderausstellung "Wasser - Quelle der Schöpfung"
Die Ausstellung "Wasser – Quelle des Lebens" lädt ein, eines der bedeutendsten Elemente unserer Welt neu zu entdecken. Mit fotografischen Arbeiten und journalistischen Texten nähert sie sich dem Element Wasser aus vier verschiedenen Perspektiven. Die Schau beleuchtet Wasser als physikalisches und chemisches Element, zeigt seine lebenswichtige Rolle im menschlichen Körper, erkundet seine tiefe Bedeutung in Religionen und spirituellen Traditionen und richtet den Blick auf die drängenden Umweltfragen unserer Zeit. Sie macht deutlich, wie allgegenwärtig Wasser in unserem Leben ist. Über QR-Codes ist ein digitaler Ausstellungsbereich mit weiterführenden Artikeln zum Thema abrufbar. Die Plakat-Ausstellung umfasst 15 Plakatmotive mit Fotografien und Texten.
Zielgruppen für Wanderausstellung Wasser
Die Ausstellung richtet sich an Kirchengemeinden, Bildungseinrichtungen, Umweltgruppen und Kulturinteressierte und soll durch den Verleih möglichst viele Menschen erreichen.
Kooperationspartner
Die Ausstellung entsteht in Kooperation mit der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern und im Rahmen des Projekts "Schatten, Stille, Segen – erfrischende Kirche” des Tourismusreferats.
Die Ausstellung ist ab 299,- Euro und kann hier im Shop gebucht werden.
Weitere Informationen zur Ausstellung gibt es unter diesem Link.
Artikel zur Ausstellung
- Natur, Physik und Geographie des Wasserelements | Sonntags
- Wasser: Grundlage des menschlichen Lebens | Sonntags
- Wasser als heiliges Element in den Weltreligionen | Sonntags
- Die Taufe im evangelischen Glauben | Sonntags
- Wasser im Êzîdentum: Vom kosmischen Ursprung zur „Weißen Quelle“ (Kaniya Sipî) | Sonntags
- Die Flut im Arthal, ein Wendepunkt für Deutschland | Sonntags
- Wasserknappheit in Deutschland – eine unterschätzte Realität | Sonntags
- Klimafolgen vor Ort: Was Deutschland erlebt | Sonntags
Toolkit (PDF) mit allen Texten und weiteren Ideen für das Programm finden Sie unter diesem Link.