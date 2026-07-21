Neue Wanderausstellung zeigt Wasser als Lebensquelle und Zukunftsthema

Ohne Wasser kein Leben – und doch gerät der Umgang mit der lebenswichtigen Ressource weltweit zunehmend aus dem Gleichgewicht. Die neue Wanderausstellung "Wasser – Quelle des Lebens" widmet sich dem Element aus unterschiedlichen Perspektiven: naturwissenschaftlich, gesellschaftlich, politisch und spirituell.

Eröffnet wird die Ausstellung am Montag, dem 28. Juli 2026, um 19 Uhr im Ernst-Troeltsch-Raum des Evangelischen Forum Annahof in Augsburg. Dort erhalten Besucher:innen erstmals Einblicke in die fotografische Reise durch die vielfältigen Facetten von Wasser.

Die Ausstellung verbindet großformatige Fotografien mit journalistisch aufbereiteten Texten. Sie zeigt Wasser als Grundlage allen Lebens, als Symbol in den Religionen und als zunehmend umkämpfte Ressource. Thematisiert werden unter anderem die Folgen des Klimawandels, Wassermangel, Starkregen und Überschwemmungen sowie die Bedeutung von Wasser für den menschlichen Körper.

Ein Mitmach-Plakat lädt Besucher:innen dazu ein, eigene Gedanken und Erfahrungen zum Thema Wasser einzubringen. Ergänzend stehen digitale Inhalte sowie Material für Bildungseinrichtungen und Veranstalter zur Verfügung.

Für die Ausstellung konnten renommierte Fotograf:innen gewonnen werden, darunter David Klammer, Erol Gurian, Holger Marx, Sophie Gestrich, Antje-Katrin Hansen, Behishta Razma Samad sowie das Berliner Duo Hahn + Hartung. Ihre Arbeiten zeigen Wasser als Naturgewalt, Lebensraum, spirituelles Symbol oder als alltäglichen Begleiter.

Konzipiert wurde die Ausstellung von den Kuratorinnen Rieke Harmsen und Celine Edinger von ausstellung leihen. Die Wanderausstelung kann ausgeliehen werden. Sie ist besonders geeignet für Kirchengemeinden, Museen, Bibliotheken, Kommunen, Bildungseinrichtungen und Vereine. Dank ihres modularen Aufbaus kann sie in unterschiedlichen Raumgrößen präsentiert werden und ist ab 299 Euro in den Formaten A1, A2 und A3 erhältlich.