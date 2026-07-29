Die Ausstellung "Wasser – Quelle des Lebens" wird vom 28. Juli bis zum 25. September im Evangelischen Forum Annahof in Augsburg zu sehen sein. Die Wanderausstellung des Evangelischen Presseverbands für Bayern (EPV) nähert sich mit Fotografien und Texten dem Thema aus vier Perspektiven: Physik/Chemie, menschlicher Körper, Spiritualität und globale Umweltfragen. Susanna Khakhan Samail und Ayana Lüdtke haben als Bundesfreiwillige bei der Konzeption mitgewirkt. Die beiden 18-Jährigen haben bei der Arbeit an der Plakatausstellung zum Thema Wasser weit mehr gelernt, wie dies im Biologieunterricht möglich ist.

Gemeinsam mit dem Team der Abteilung "Ausstellung leihen" rund um Celine Edinger, Claudia Schreck und Rieke Harmsen wurden sie mit der Aufgabe betraut, das schier unendliche Thema Wasser in eine greifbare Form zu gießen. "Wenn man an Wasser denkt, es ist so ein breites Spektrum", erinnert sich Susanna an den Anfangsprozess. Gemeinsam erarbeiteten sie vier zentrale Themenfelder, um die verschiedenen Facetten des Elements darzustellen: Wasser und Klima, Wasser und Religion, Wasser als Element sowie Wasser und Körper.

Vom Biologieunterricht zur eigenen Ausstellung

Während Susanna oft die Verbindung zu persönlichen und religiösen Themen suchte, lag Ayanas Schwerpunkt stark in der Recherche und Redaktion. Sie war maßgeblich dafür verantwortlich, die Artikel zu schreiben und die Texte für die insgesamt 20 Plakate zu entwerfen. Besonders eine Erkenntnis ist ihr dabei nachhaltig im Gedächtnis geblieben: "Was ich am spannendsten fand war, was mit dem Körper passiert, wenn er kein Wasser mehr kriegt".

Ayana betont, dass die Ausstellung zwar von einer starken visuellen Ästhetik lebt, der wahre Tiefgang aber in den Informationen liegt: "Ich glaube, die Bilder sind schon aussagekräftig, aber um das quasi noch zu vertiefen, sollte man schon auch den Text lesen oder die Artikel". Dieser journalistische Anspruch zieht sich durch die gesamte Ausstellung, die ästhetische Fotografie mit fundierter Bildungsarbeit verknüpft.

Für Susanna war der Weg zum EPV eine bewusste Entscheidung. "Ich wollte nicht gleich weiter das Abi machen, sondern auch mal einen Arbeitsplatz mitbekommen", erklärt sie ihre Motivation, nach erfolgreichem Abschluss der Mittleren Reife zum EPV zu gehen. Ayana hingegen hat bereits ein klares Ziel vor Augen: Nach ihrem Dienst, der noch bis Ende August läuft, wird sie eine Ausbildung zur Bauzeichnerin beginnen.

Wasser verbindet die Religionen

Ein besonders intensiver Teil der Arbeit war die Auseinandersetzung mit Wasser und Religion. Hier arbeiteten die beiden Hand in Hand: Ayana verfasste einen allgemeinen Überblick über die Bedeutung des Wassers in den Weltreligionen, während Susanna einen sehr persönlichen Fokus setzte. "Ich bin Jesidin", erzählt Susanna, und es war ihr ein großes Anliegen, ihren Glauben in der Ausstellung zu repräsentieren, da dieser traditionell meist nur mündlich überliefert wird.

Sie tauchte tief in die Ursprungsgeschichte ihrer Religion ein und untersuchte die rituelle Bedeutung der Waschung. Im Vergleich der verschiedenen Weltreligionen – von der evangelischen Taufe über das muslimische Gebetsritual bis hin zum jüdischen Tauchbad (Mikwe) und dem Bad im Ganges im Hinduismus – kristallisierte sich für das Team eine universelle Wahrheit heraus: Wasser ist ein reines Element, das nicht nur physisch säubert, sondern spirituell heiligt und eine engere Verbindung zum Glauben schafft.

Die Arbeit an der Ausstellung war für beide Frauen ein Lernprozess mit unerwarteten Herausforderungen. Susanna gibt zu, dass sie das Feld "Wasser als Element" zunächst unterschätzt hatte. Plötzlich wurde aus dem alltäglichen H2O eine komplexe Materie aus Zahlen und Fakten.

Gleichzeitig lernten sie die Macht der Bilder kennen. Durch einen "Open Call" suchten sie gezielt nach Fotografien von jungen Künstlern. Besonders im Themenfeld "Wasser und Körper" entstanden so eindrückliche Werke. Susanna beschreibt ihre Überraschung: "Da hat man ein Gefühl bekommen, wie mächtig Wasser ist und daran habe ich nie gedacht, tatsächlich. Also, wenn der Mensch nur so ist und Wasser einen übernimmt".

Ein Projekt mit Wirkung über die Ausstellung hinaus

Die Zusammenarbeit mit der Designerin Celine Edinger empfanden beide als große Bereicherung. Susanna war beeindruckt von Celines "Auge für die Farben" und ihrer Fähigkeit, die Visionen der beiden "Neulinge" professionell umzusetzen. "Sie hat wirklich jeden Schritt erklärt, uns begleitet und da hat man sich auch nicht so ausgeschlossen gefühlt", resümiert Susanna dankbar über die Zeit im Team.

Neben den physischen Roll-up-Plakaten haben Susanna und Ayana noch einen Schritt weiter gedacht: Sie entwickelten ein digitales Tool, das die Ausstellung für Schulen und Bildungseinrichtungen ergänzt.

Wenn die Ausstellung nun ihre Reise antritt – beginnend mit der Eröffnung in Augsburg – lassen Susanna und Ayana ein Werk zurück, das zeigt, wie viel Potenzial in jungen Absolventen steckt, wenn man ihnen die nötige "Bühne" bietet. Die Ausstellung empfehlen sie jedem "wissensfreudigen Menschen", der bereit ist, das Alltägliche mit neuen Augen zu sehen.