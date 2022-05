Klimakrise, Corona und der Krieg in der Ukraine - Aktuell jagt eine Krise die nächste. Beim Sonntagsblatt-Redaktionsgespräch sprechen wir mit Anna-Nicole Heinrich, Präses der EKD darüber, wie Kirchen auf Unsicherheiten reagieren.

Was kann die Kirche dazu beitragen, dass Themen wie die Klimakrise oder Afghanistan nicht vergessen werden?

Anna-Nicole Heinrich: Ich glaube, dass mit jeder neuen Krise, die dazu kommt, unsere Welt ein Stück komplexer wird, die Unsicherheiten auch ein Stück größer werden und das die Leute einfach immer mehr beschäftigt. Es ist unsere Aufgabe als Kirche, unsere Aufgabe als Christinnen, den Leuten in den Situationen Halt zu geben und dann eben immer wieder danach zu fragen: Was sind eigentlich diese ganzen Faktoren, die in deiner Unsicherheit zusammenkommen? Das ist dann eben nicht immer nur das tagesaktuelle Geschehen, sondern da treiben uns natürlich auch andere Unsicherheitsfaktoren an. Und dann zu schauen: Wie können wir gemeinsam mit dieser Unsicherheit umgehen? In allen Themenfeldern, in allen Krisen, die uns im Moment beschäftigen.

Was sollte die Kirche beim Thema Klimawandel tun?

Das Thema Klima ist ja auch gerade eines, was uns auf allen Ebenen unserer Kirche beschäftigt, von der Gemeinde bis zur EKD. Dass wir Strukturen und auch auf unserer Ebene der EKD ein Rahmengesetz brauchen, was einen Handlungsspielraum gibt. Denn wir können uns in diese ganze Thematik nur einbringen, wenn wir uns auch als Institution irgendwie ehrlich machen. Eigentlich müssen wir eine neue Rolle finden in dem, wie wir diese Gesamtbewegung unterstützen, dieses Streben nach Klimaschutz, dieses Streben nach weltweiter Klimagerechtigkeit. Und da freue ich mich darauf, in den nächsten Jahren auch gemeinsam in der EKD, gemeinsam mit den Gliedkirchen, gemeinsam mit ganz vielen Christ*innen nachzudenken, was die Rolle von Kirche sein kann und wo Kirche Ermöglicherin sein kann dafür, dass wir diesen Weg gut miteinander beschreiten.

Gemeinden haben immer öfter mit Einsparungen zu kämpfen, sei es beim Personal, bei den Räumlichkeiten oder schlicht und einfach beim Geld. Welche Botschaft würden Sie ihnen mitgeben?

Ich würde gerne allen mitgeben, dass das Veränderungen sind, vor denen wir keine Angst haben müssen. Wir sind eine Kirche, eine Gemeinschaft, die sich schon immer wandelt, die sich schon immer anpasst und mit unserer Gesellschaft weiterentwickelt.

Und wichtig ist, dass wir einfach Lust haben auf diese Veränderung. Und wirklich mit einer unverzagten Haltung da reingehen, nicht zu sehr klammern und festhalten an den Sachen, die nicht mehr sind, sondern eher unseren Fokus darauf richten, was wir alles Neues, anders machen können. Und daran unseren Spaß haben und den Blick nach vorne richten und nicht so oft zurück.

Das Interview wurde beim Redaktionsgespräch am 12. Mai 2022 im Evangelischen Presseverband für Bayern aufgezeichnet.