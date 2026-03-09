Von der Verwaltungsreformen bis hin zu Bildungsthemen: Die über hundert neuen Synodalen treffen sich erstmals in der neuen Wahlperiode zur Tagung der Landessynode 2026 in Bayreuth. Dort müssen die Synodalen das Präsidium wählen und verschiedene Ausschüsse bilden.

Das Programm der Frühjahrssynode startet traditionell mit einem festlichen Gottesdienst. Am Sonntag, 22. März 2026 predigt Landesbischof Christian Kopp beim Einführungsgottesdienst in der Evangelischen Stadtkirche in Bayereuth. Anschließend treffen sich die Synodalen zur Wahl der Vertretungen in den Ausschüssen. Am Abend ist ein Empfang geplant, wie aus dem vorläufigen Programm zur Synode hervorgeht.

Die Tagung in Bayreuth hat ein straffes Programm. Am Montag, 23. März 2026 treffen sich die Synodalen im Plenum zur Wahl des Präsidenten oder der Präsidentin, es gibt erste Sitzungen in den Arbeitskreisen, zudem müssen sich die verschiedenen Ausschüsse bilden.

Am Dienstag, 24. März 2026 wird der neue gewählte Präsidentin oder die neu gewählte Präsidentin ihre erste Ansprache halten. Es folgen der Bericht von Landesbischof Kopp sowie die Besprechung der dringenden Anträge sowie der Themenwünsche zur Aktuellen Stunde.

Am Mittwoch, 25. März 2026 berichtet der Landeskirchenrat den Synodalen, anschließend sind nicht-öffentliche Sitzungen der ständigen Ausschüsse geplant, bei der aus die jeweiligen Vorsitzenden gewählt werden sollen. Abends lädt die Stadt Bayreuth zum Empfang ein.

Am Donnerstag, 26. März 2026 tagt die Landessynode noch einmal, hier soll unter anderem der IT-Chef der Landeskirche, Markus Bönisch, berichten. Die Frühjahrstagung soll um 13.30 Uhr mit einem Reisesegen beendet werden.

Den Synodalen liegen eine ganze Reihe von Vorlagen, Anträgen und Eingaben vor, die in Ausschüssen behandelt werden, dazu gehören