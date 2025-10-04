Die Landessynode trifft sich von 23. bis 26. November 2025 in Amberg. Zuvor treffen sich die Synodalen noch zum Ausschusstag, dieser findet am 15. November 2025 statt. Die Herbsttagung widmet sich traditionell den Finanzen: Dann müssen die Synodalen über die Haushaltplanungen für das kommende Jahr entscheiden.

Die Landessynode ist eines von vier kirchenleitenden Organen der ELKB und wird alle sechs Jahre neu gewählt. Für viele Synodale markiert diese Herbstsynode auch das Ende ihrer Zeit in dem Kirchenparlament, denn die Synodalperiode endet im Frühjahr 2026. Für die nächste Synodalperiode von 2026 bis 2032 werden 89 Personen gewählt und 19 Kirchenmitglieder berufen. Ordinierte (also Pfarrer*innen) und Nicht-Ordinierte üben als Mitglieder der Landessynode die Leitungsfunktion ehrenamtlich aus.

Landessynodalwahl findet am 7. Dezember statt

Denn derzeit wird schon die nächste Wahl vorbereitet: Am 2. Advent, also am 7. Dezember 2025, findet die Landessynodalwahl 2025 statt. Hierfür werden in den Gemeinden gerade Kandidatinnen und Kandidaten gesucht, die mitentscheiden, mitgestalten und mitverantworten wollen.

Die evangelische Jugend hat eine Kampagne gestarter, mit der mehr junge Menschen für die Synode gewonnen werden sollen. Von den insgesamt 108 Sitzen in der Landessynode der ELKB werden 89 durch Wahl besetzt. Davon sind aktuell nur neun Synodale unter 30 Jahre. Um das Ziel der Jugendquote von 20 Prozent – also 22 junge Menschen – zu erreichen, sollen mindestens 50 Personen zu einer Kandidatur motiviert werden.

Zu den Aufgaben der Landessynode zählen die kirchliche Gesetzgebung einschließlich der Verabschiedung des Haushaltes und die Beschlussfassung über die Ordnung kirchlichen Lebens. Auch die Wahl des Landesbischofs obliegt der Landessynode. Die Landessynode beschließt auch die Gottesdienstordnung oder über Inhalt und Form des Gesangbuches. Jedes Mitglied der Landessynode hat das Recht, der Synode eigene Anträge zur Entscheidung vorzulegen