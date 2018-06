Bayern und Brasilien: Erste Partnerschaft zwischen Kirchenkreisen

Die Reise habe erneut gezeigt, dass die Lutheraner in Brasilien »ganz viele ähnliche Themen beschäftigen wie uns auch«, sagt Michael Grabow. So werden auch brasilianische Kirchengemeinden im Schnitt immer älter und leiden unter Mitgliederschwund. Die Frage, wie man Jugendliche erreiche, ist ebenso ein Thema wie die Schwierigkeit, in den Städten geeignete Kandidaten für die Kirchenvorstandswahl zu finden. Darüber hinaus spielt auch in Brasilien die Integration von Flüchtlingen eine Rolle. Und da der Bundesstaat Santa Catarina am Meer liegt, beschäftigen sich auch viele brasilianische Kirchengemeinden intensiv mit der Urlauberseelsorge.

Bei all‘ diesen Themen will man sich künftig austauschen, gegenseitig beraten und voneinander lernen. Beeindruckt habe die deutschen Besucher vor allem »die unglaubliche Solidarität auch über Gemeindegrenzen hinaus«, die man in Brasilien immer wieder erlebe, berichtet Michael Grabow. Die Benzinaktion sei nur ein Beispiel dafür gewesen. So seien brasilianische Kirchengemeinden oft auch sehr stark im diakonischen Bereich tätig, unterstützten etwa arme Familien »in einem Land, in dem die Schere zwischen Arm und Reich noch immer sehr weit auseinandergeht«, so Grabow.

Für die nähere Zukunft haben die beiden Kirchenkreise bereits einige konkrete Schritte vereinbart. So ist die evangelische Schule in Joinville an einem Schüler- und Lehreraustausch mit hiesigen Schulen interessiert. Alle zwei Jahre wollen sich Deutsche und Brasilianer gegenseitig besuchen. Bis dahin halte man den Kontakt unter anderem über soziale Medien aufrecht. Das funktioniere auch jetzt schon sehr gut, meint Michael Grabow: »Da kann man ein Stück weit Alltag miteinander leben.«