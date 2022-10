So wie bei der Uraufführung des Martin Luther King Musical im Februar 2019 in Essen sollte es ein Jahr später eigentlich auch in Bayreuth aussehen. Doch nachdem die vielen Chöre in Oberfranken die Stücke endlich einstudiert haben, der große Tag immer näher rückt - die Absage. Corona hat auch das kulturelle Leben lahmgelegt.

Die letzten Proben in Hof in der Freiheitshalle seien richtig gut gelaufen, erzählt Chorleiter und Dirigent Michael Lippert. Alle hätten gehofft, dass alles gut über die Bühne gehe und seien auf der Heimfahrt ziemlich guter Stimmung gewesen – und dann die schlechte Nachricht:

"Und wenn dann am Tag darauf, am Montag, die Absage kommt, dass am Wochenende die große Aufführung nicht stattfinden kann, da fällt man schon ein bisschen in ein Loch."

Erst sollte das Musical nur um ein Jahr verschoben werden. Doch letztlich werden es zwei. Für die Chorleiter keine einfache Aufgabe, die Chöre zusammenzuhalten. Sie haben neue Ideen und Formate entwickelt, aber natürlich muss man sich trotzdem mal wieder treffen und zusammen singen. Und dann kann es endlich wieder losgehen. Die Proben für die langersehnte Premiere in Bayreuth werden wieder aufgenommen. Das Warten hat ein Ende und die Sänger und Sängerinnen sind begeistert:

"Die Freude ist riesengroß, dass heute wieder die erste Chorprobe stattfinden kann... Und die Gänsehaut kommt langsam wieder... "Ich freu mich wahnsinnig drauf, wenn wir das aufführen, so ein großes Projekt, das ist einfach toll."

Und jetzt am Samstag, 15.Oktober, ist es endlich soweit: "Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt" das Chormusical über die berührende Geschichte des amerikanischen Bürgerrechtlers und Nobelpreisträgers wird mit 600 Sängerinnen und Sängern in der Oberfrankenhalle in Bayreuth aufgeführt.