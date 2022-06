In Bayreuth befindet sich die älteste noch aktiv genutzte Synagoge in Deutschland. Das wunderschöne Gebäude ist der Lieblingsort von Felix Gothart. Er ist der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in Bayreuth. Die Nähe vom Opernhaus hat die Synagoge davor bewahrt, in der Reichspogromnacht von den Nazis angezündet zu werden. Auf dem Dachboden tauchte bei der Sanierung eine Kostbarkeit auf, ein Ort, wo alte heilige Schriften gelagert werden. Felix Gothart ist begeistert:

"Ein wahrer Schatz. Die einzige Genisa, die in einer Synagoge in Deutschland gefunden und geborgen wurde. Im Judentum dürfen Schriften, die den Gottesnamen beinhalten nicht weggeworfen werden, sie werden beerdigt. "

In der Glockenstube im Kirchturm fühlt sich die Glockenexpertin Birgit Kleefeld besonders wohl. Sie inventarisiert Glocken. Schon den Aufgang zum Turm liebt sie:

"Der Turm verbindet Himmel und Erde, so wie auch die Glocke. Einmal durch ihren Klang, den sie weit in die Welt hinausschallt und dann auch durch den Schmuck, der auf der Glock drauf ist. "

Ein Wegekreuz evangelischen Ursprungs gibt es in Rügheim und es ist der Lieblingsplatz des Landschafts- und Gartenbauers Lothar Brochloß-Gerner. Er hat aus Wagenachsen ein Kreuz gebaut:

"Ich hab mir gedacht, ich bau' aus Wagenachsen ein Kreuz, weil die Achsen früher Lasten getragen haben und wenn ich ein Kreuz habe, gebe ich meine Last an Gott oder Christus ab und kann mich geistig von meiner Last befreien."

Die Kirchenmusikstudentin Magdalena Simon entspannt sich an ihren Klavier. Wenn sich sich dort hin setzt, geht sie eine Verbindung mit dem Instrument ein:

"Wenn ich mich an das Klavier setzte und das Spielen beginne, spiegelt es genau meine Stimmung wieder."

Sie liebt es, dass sie Leute mit dem Instrument berühren und Stimmungen auffangen kann und dass sie den Zuhörern mit ihrer Musik direkt ins Herz sprechen kann.