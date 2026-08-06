Das Augsburger Hohe Friedensfest ist weit mehr als ein gesetzlicher Feiertag: Rund um den 8. August verwandelt sich die Stadt jedes Jahr in einen Ort der Begegnung, des Austauschs und der Kultur. Unter dem diesjährigen Motto "UN_SICHERHEIT" lädt das Friedensbüro zu rund 80 Veranstaltungen ein – von Ausstellungen und Lesungen über Konzerte bis hin zu Workshops und den beliebten Friedenstafeln. Viele Angebote sind kostenlos und richten sich ausdrücklich auch an Familien.

Das größte Familienfest steigt am 8. August

Ein Höhepunkt für Kinder und Eltern ist das traditionelle Kinderfriedensfest, das am 8. August von 12 bis 17 Uhr im Botanischen Garten und Zoo Augsburg stattfindet. Seit 1650 gehört es zum Hohen Friedensfest und ist heute das größte Kinder- und Familienfest der Stadt. Der Eintritt ist für alle Kinder bis 15 Jahre frei.

Rund 50 Mitmachstationen laden zum Basteln, Spielen und Ausprobieren ein. Kinder können Zirkuskünste testen, Theater erleben, tanzen, singen, sich schminken lassen oder an Selbstverteidigungskursen teilnehmen. Gleichzeitig setzen sich die Angebote spielerisch mit den Themen Frieden, Demokratie und Zusammenleben auseinander. Auch der "Friedensweg der Religionen" gehört wieder zum Programm und vermittelt Kindern unterschiedliche Glaubensrichtungen im gemeinsamen Miteinander.

Zum Abschluss stellen die Besucher:innen traditionell um 16:30 Uhr gemeinsam ein lebendes Friedenszeichen auf. Danach werden die historischen Augsburger Friedenswecken an die Kinder verteilt – ein Brauch, der bis ins 17. Jahrhundert zurückreicht.

Frieden gemeinsam erleben

Bereits in den Tagen vor dem Feiertag finden in verschiedenen Stadtteilen die beliebten Friedenstafeln statt. Nachbarschaften, Vereine und Initiativen laden dazu ein, gemeinsam an langen Tafeln zu essen, miteinander ins Gespräch zu kommen und neue Kontakte zu knüpfen. Am 8. August bildet die große Friedenstafel auf dem Rathausplatz den feierlichen Höhepunkt. Insgesamt sind in diesem Jahr 13 Friedenstafeln geplant – so viele wie noch nie.

Das Kulturprogramm hat bereits am 24. Juli begonnen und umfasst Ausstellungen, Diskussionen, Theater, Musik und Mitmachangebote. Kinder und Jugendliche können sich unter anderem an Kunstprojekten beteiligen oder in der Stadtbücherei einen gemeinsamen "Safe Space" gestalten. Zahlreiche Veranstaltungen sind ohne Anmeldung und kostenfrei zugänglich.

Tipps für Familien

Wer mit Kindern unterwegs ist, sollte für das Kinderfriedensfest genügend Zeit einplanen. Das Gelände im Botanischen Garten und Zoo bietet neben den Mitmachaktionen ausreichend Platz zum Entdecken und Erholen. Die Stadt empfiehlt die Anreise mit Bus, Straßenbahn oder Fahrrad, da der öffentliche Nahverkehr an diesem Tag verstärkt wird. Roller, Laufräder und ähnliche Fahrzeuge dürfen auf dem Veranstaltungsgelände nicht mitgeführt werden.

Mit seinem vielfältigen Programm verbindet das Augsburger Hohe Friedensfest Geschichte, Kultur und Begegnung. Gerade Familien finden zahlreiche Möglichkeiten, gemeinsam einen abwechslungsreichen Tag zu verbringen – und dabei ganz nebenbei zu erleben, wie Frieden, Toleranz und Miteinander im Alltag gelebt werden können.

Hier der Link zum Program: Programm - Friedensfest Augsburg