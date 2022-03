TV-Tipp

Das christliche "täubla" in Naila ist mehr als eine Kneipe

Jetzt ist es wieder möglich, auszugehen und sich mit Leuten zu treffen. In die Kneipe oder ins Café. Falls es so etwas überhaupt gibt. Für jungen Menschen sind die Möglichkeiten in kleineren Orten eher beschränkt, wie zum Beispiel in Naila. Doch dort hatten ein paar kreative Leute eine gute Idee.