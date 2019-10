Die erste Vesperkirche in Südbayern öffnet im Februar 2020 in Memmingen

Beim Betreten der Kirche werde ich mit dem Duft eines leckeren Rinderbratens empfangen, höre angeregte Unterhaltungen und sehe lachende Kinder herumspringen", beschreibt Manuela Walcher ihren ersten Eindruck von der Vesperkirche in Ravensburg. Mit Begeisterung und Freude übernimmt Walcher die Organisation der ersten Vesperkirche in Memmingen.

"So ein Projekt, das schon in mehr als 50 überwiegend evangelischen Kirchengemeinden in Deutschland existiert, soll es auch bei uns geben. Wir wollen Nächstenliebe leben und alle in der Kirche willkommen heißen, unabhängig von Religion, Alter, Herkunft oder Geldbeutel", dachten sich Dekan Christoph Schieder vom evangelischen-lutherischen Dekanat Memmingen und Stefan Gutermann, Vorstand Diakonie Memmingen. In Pfarrer Holger Scheu fanden sie einen Verbündeten, der sich sofort bereit erklärte, seine Christuskirche zur Verfügung zu stellen.

Kultur des Willkommenseins

Die Initiatoren sind sehr stolz darauf, dass die Vesperkirche auch die erste ihrer Art in Südbayern sein wird. Es soll hier eine Kultur des Willkommenseins entstehen, um auch die Ökumene breit zu fördern. Begegnungen zwischen total unterschiedlichen Menschen werden stattfinden, um soziale Kontakte zu knüpfen und das Selbstbewusstsein zu stärken.

Vom 2. bis 16. Februar 2020 verwandelt sich die Christuskirche mit 140 Plätzen in eine Wohlfühloase mit dezent geschmückten Tischen und Sitzgelegenheiten. Unter dem Motto "Jeder is(s)t hier richtig!" erlebt die Gemeinde eine besondere Atmosphäre mit gemeinsamem Mittagessen, Getränken, Kaffee und Kuchen (2 Euro pro Person). Zusätzlich zur Kinderbetreuung wird ein kulturelles Rahmenprogramm (auch abends) angeboten.

Ferner beinhaltet der kostenlose Service unter anderem eine Nähstube, einen Friseur, eine Fotobox, individuelle Sozialberatung, Seelsorge sowie die Möglichkeit eines Arztbesuchs. Zu den täglichen Andachten und Sonntagsgottesdiensten sind Besucherinnen und Besucher "sehr gern" eingeladen.