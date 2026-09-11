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Landkarte der News

Interaktive Landkarte zeigt Artikel nach Regionen

Von Rieke C. Harmsen | 11. September 2026
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Scrollen, klicken und entdecken - die interaktive Landkarte für die Artikelsuche auf Sonntags.

Landkarte mit Kennzeichnung
sonntags
Landkarte mit Artikeln aus Sonntags

Wir haben eine interaktive Landkarte aller News und Meldungen programmiert. Auf unserer Sonntags-Landkarte könnt ihr bequem nachschauen, was bei euch vor Ort passiert. Die Landkarte bündelt die aktuellen Artikel nach Regionen - und ganz kleinteilig auch Orten.

Wer also den kleinen oberfränkischen Ort Kronach eingibt, wird entdecken, dass es von diesem Ort drei Artikel gibt - unter anderem einen Bericht darüber, dass es hier einen sogenannten Saturday Night Church Gottesdienst gibt. Wer nur die Artikel aus dem eigenen Kirchenkreis anschauen möchte, kann dies über das kleine Fenster oben rechts anklicken.

Und wer lieber in die Ferne schweift, wandert mit der Maus über die Weltkarte und lässt sich inspirieren und schaut, welche Ortsmarken, Länder und Regionen sonst noch so vorkommen in unserer Berichterstattung. Wir berichten vom Weltgebetstag auf den Philippinen, vom japanischen Jesuitenpater und Zenmeister Lassalle oder von Bischof Jack Urame aus Papua-Neuguinea.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Entdecken - hier geht's zur interaktiven Landkarte!

Eine Frau, sie lächelt
Rieke C. Harmsen
Chefredakteurin Online | Digitalisierung, Ethik, Kultur, Geschichte, Kirche, Soziales, NGO
11. September 2026

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Die Wochenzeitung "Sonntagsblatt" stellt kostenlose Klassensätze zur Verfügung.  Weitere Informationen zum Projekt bei:

Abteilung Marketing / Vertrieb
Tel.: +49 (0)89 / 1 21 72-0
Fax: +49 (0)89 / 1 21 72-338
Mail: vertrieb@epv.de

 

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