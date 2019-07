Kemptener Gemeinden taufen wie zu Zeiten Jesu

"Es ist immer ein Fest wert, wenn Jesus ein neues Mitglied in seine Familie aufnimmt", meinte Pfarrer Hartmut Babucke beim Tauffest am Bachtelweiher in Kempten. Erstmals feierten die evangelischen Kirchengemeinden dort ein öffentlches Tauffest. Dekan Jörg Dittmar war begeistert von der guten Kooperation der Gemeinden untereinander. "Die Taufe ist ein Zeichen, dass man jetzt zu Gottes Familie gehört", meinte er. Und ein Familienfest war es am Bachtelweiher: Geistliche aller fünf Gemeinden zelebrierten den Gottesdienst unter freiem Himmel mit. Jede Gemeinde hatte eine eigene Taufstelle am See.