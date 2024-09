Die Predigt

Schon in einem kurzen Gespräch vor Beginn des Gottesdienstes betonte Pfarrer Ellinghaus das Wort "traditionell", als er darüber sprach, was am Münchner Oktoberfest besonders sei – und auf diesen Begriff stützt sich auch seine Predigt.

"Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme", predigt Ellinghaus.

Mehrfach betont der katholische Pfarrer dieses verbreitete Zitat und setzt es nicht nur in Verbindung mit der Weiterentwicklung des Oktoberfests, sondern auch mit dem gelesenen Evangelium (Lk 9, 1-6), in dem die Jünger aufgefordert werden, die Tradition des Glaubens in die Welt hinauszutragen und zu bewahren.

"Stillstand ist der Tod der Tradition", betont Pfarrer Ellinghaus und zitiert zusätzlich Sören Kierkegaard: "Wer den Zeitgeist heiratet, ist morgen schon verwitwet".

Gleichzeitig aber predigt er vom "rechten Maß" und, dass die "Ehrlichkeit der Dinge" in der Mitte aufzufinden sei. In der Mitte von Tradition und Innovation.