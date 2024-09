An diesem Samstag, 21. September 2024, beginnt die Wienszeit in München. Wir haben die wichtigsten Fakten zusammengetragen.

Am ersten Wiesnsamstag 2024 öffnen die Zelte um 9 Uhr, ab 10 Uhr gibt’s alkoholfreie Getränke (außer Bier), um 12 Uhr mittags heißt es dann: "Ozapft is!" und der Bierausschank beginnt. Mit dem Anstich gilt die Wiesn 2024 offiziell als eröffnet! Montag bis Freitag öffnen die Zelte um 10 Uhr und schließen um 23:30 Uhr.

öffnen die Zelte um 10 Uhr und schließen um 23:30 Uhr. Samstags, sonntags und am Feiertag, 3.10., beginnt der Ausschank bereits um 9 Uhr, der Zapfenstreich ist um 23:30 Uhr.

beginnt der Ausschank bereits um 9 Uhr, der Zapfenstreich ist um 23:30 Uhr. In den großen Festhallen gibt's das letzte Bier und die letzte Musik um 22:30 Uhr.

gibt's das letzte Bier und die letzte Musik um 22:30 Uhr. In den kleinen Zelten wie Hühnerbratereien, Imbiss- und Cafézelte sind Ausschank- und Musikende erst um 23 Uhr. Ausnahmen: Die Käfer Wiesn-Schänke und Kufflers Weinzelt haben bis 1 Uhr geöffnet, die letzten Getränke gibt’s hier um 00:30 Uhr. Fahrgeschäfte auf der Wiesn 2024

Oktoberfest-Gaudi der Fahrgeschäfte und Schausteller (Riesenrad, Toboggan, Hau den Lukas oder Teufelsrad):

Am Eröffnungstag herrscht hier von 12 Uhr mittags bis Mitternacht Betrieb.

herrscht hier von 12 Uhr mittags bis Mitternacht Betrieb. Montags bis donnerstags (außer am Feiertag) kann man ab 10 Uhr bis abends um 23:30 Uhr Achterbahn fahren, den Blick vom Riesenrad genießen oder sich in der Geisterbahn gruseln

(außer am Feiertag) kann man ab 10 Uhr bis abends um 23:30 Uhr Achterbahn fahren, den Blick vom Riesenrad genießen oder sich in der Geisterbahn gruseln Freitags und am Mittwoch, 2. Oktober ist von 10 Uhr bis 24 Uhr geöffnet

ist von 10 Uhr bis 24 Uhr geöffnet Samstags ab 9 bis 24 Uhr

ab 9 bis 24 Uhr An den Sonntagen und am Feiertag ab 9 Uhr bis 23:30 Uhr

Familientage auf der Wiesn 2024

Am Dienstag, dem 24. September und am 1. Oktober findet bis 19 Uhr der Familientag mit Vergünstigungen für Kinder und Familien statt. An den Wiesn-Dienstagen bis 19 Uhr bieten zahlreiche Fahrgeschäfte, Schausteller und Imbisse Sonderpreise für Kinder und Familien an. Auch in den großen Festzelten gibt es Kindergerichte und Kindermenüs zu Sonderpreisen.

Wichtig: Kinder unter 6 Jahren – auch in Begleitung Erwachsener – dürfen sich nach 20 Uhr nicht mehr in Bierzelten und Gastronomiebetrieben aufhalten, auch nicht mit Erziehungsberechtigten.

Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren ist die Anwesenheit auf der Festwiese (und somit auch in den Bierzelten) ab 20 Uhr nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Sie dürfen dann auch bis zum Schluss der Wiesn bleiben. (Die 23-Uhr-Regel des Jugendschutzes für Kinder und Jugendliche in Gaststätten gilt somit wegen der strengeren Oktoberfest-Verordnung nicht!)

ist die Anwesenheit auf der Festwiese (und somit auch in den Bierzelten) ab 20 Uhr nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten gestattet. Sie dürfen dann auch bis zum Schluss der Wiesn bleiben. (Die 23-Uhr-Regel des Jugendschutzes für Kinder und Jugendliche in Gaststätten gilt somit wegen der strengeren Oktoberfest-Verordnung nicht!) Jugendliche ab 16 Jahren dürfen auf dem Festgelände bis zum Schluss auch ohne Erwachsene bleiben, aber in den Zelten (Weinzelt, Käfer) nur bis 24 Uhr

Oide Wiesn für Familien

Beim Oktoberfest 2024 findet am Südrand der Festwiese wieder die Oide Wiesn statt. Für Familien mit Kindern ist dieser Bereich besonders geeignet – hier gibt es ein Kinderkarussel, einen Kettenflieger oder die Schiffschaukel für einen Euro!

Beim Wiesn-Diplom können die Kinder bei einem Suchspiel 9 Fragen über die Oide Wiesn beantworten und erhalten das Wiesndiplom und einen kleinen Preis. Und natürlich ist auch das Marionettentheater wieder vor Ort.

Die Oide Wiesn ist täglich von 10 bis 23 Uhr geöffnet. Kinder bis 14 Jahren haben freien Eintritt. Für Erwachsene kostet der Eintritt vier Euro, ab 21 Uhr ist der Eintritt frei.

Lageplan Oktoberfest 2024

Der Lageplan zum Oktoberfest 2024 kann hier heruntergeladen werden: