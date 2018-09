Kirchengemeinde versorgt müde Jakobs-Pilger

Erst mal ankommen und ablegen«, wünscht sich Alexandra Wanner etwas erschöpft. Vor allem die dicken Wanderschuhe und die nassen Strümpfe möchte sie schnell loswerden. Es ist ihr siebter Tag auf dem Jakobsweg durch Schwaben und wieder mal hat es unterwegs gegossen. Als sie am frühen Abend mit ihrem Freund Michael Bergemann die Pilgerherberge der evangelischen Gemeinde St. Jakob in Augsburg erreicht, wird sie beim Jakobs-Lädchen herzlich von »Herbergsvater« Gerhard Steger empfangen und in die kleine Wohnung an der Nordseite der alten Kirche geführt. Die Pilgerunterkunft im Turmaufstieg zur Jakobskirche erscheint als heiß ersehnte Zuflucht, die mit einem Badezimmer und einer eingerichteten Küche ausgestattet ist. Da erfüllt sich auch ihr Wunsch nach »einer heißen Dusche und trockenen Sachen«.

Damit das Ankommen für Pilger in Augsburg nicht in einem teuren Hotel endet, hat die evangelische Kirchengemeinde seit fünf Jahren ein besonderes Angebot: Sie bietet eine kleine, schlicht eingerichtete Wohnung neben dem Kirchturm als »Pilgerherberge« – ganz im Sinne der alten Tradition, die hier an der Pilgerhausstraße schon seit fast 1000 Jahren besteht. Schon damals machten Pilger in der Jakobervorstadt Rast. Heute können angemeldete Wanderer mit Pilgerausweis gegen eine Spende eines der sechs Betten nutzen.

Der Jakobsweg beginnt vor der Haustür

Jakobswege gibt es inzwischen viele, und sie werden viel bewandert. Nicht immer muss es dabei bis nach Spanien ins galicische Santiago de Compostela gehen. Alexandra Wanner, die aus Nördlingen stammt und jetzt im Allgäu lebt, fand es einfach bestechend, dass der Weg »an der Haustür« beginnt, »dass man gleich loslaufen kann« – und dass er ihre alte und die neue Heimat miteinander verbindet. So konnte sie sich die bekannte Region erlaufen – und auch neu entdecken. »Wenn man dann so lange läuft, kann man am Abend überall schlafen«, sagt sie. Aber natürlich sei es wichtig, dass man auch willkommen ist. Michael Bergemann überzeugte an den Wegstationen des Jakobswegs, dass man »nirgendwo blöd angeschaut wurde, wenn man verschwitzt, nass und mit dickem Gepäck ankommt«.

Die Pilgerherberge der Augsburger Jakobs-Gemeinde ist eine der wenigen in Schwaben, daneben gibt es Betten im Kloster Holzen, in Scheidegg und in Lindau. Dazu viele Unterkünfte, die als »pilgerfreundliche Betriebe« ausgewiesen sind. Brigitte Tanneberger, Vorsitzende der Jakobus-Pilgergemeinschaft Augsburg, ist immer auf der Suche nach Herbergen, die es Pilgern erlauben, für wenig Geld oder gegen Spende zu übernachten. Das unterstützt der Verein auch finanziell.

In St. Jakob gibt es zehn Pilgermütter und Pilgerväter

In St. Jakob wechseln sich in der Zeit zwischen Ostern und Ende Oktober zehn Pilgermütter und -väter wöchentlich in der Betreuung der Pilger ab. Das heißt, sie empfangen die Pilger, bieten Informationen zu den weiterführenden Jakobswegen an und sorgen dafür, dass die Herberge freundlich und sauber aussieht. Sie bieten sich auch als Gesprächspartner an, denn, so weiß es die erfahrene Pilgerin Margarete Doldi, »viele sind nach dem Pilgern ganz erfüllt vom Weg und ihren Erlebnissen«. Sie ist selbst in Etappen den ganzen Weg bis nach Santiago de Compostela gelaufen und kennt daher auch das Bedürfnis, abends in Ruhe gelassen zu werden.

Wer jemals selbst auf dem Pilgerweg gewesen sei, wisse, wie wichtig ein herzlicher Empfang ist, nachdem man den ganzen Tag unterwegs war. Da genüge oft ein herzliches »Grüß Gott!« oder ein kleiner Blumenstrauß auf dem Tisch, erzählt Doldi mit leuchtenden Augen: »Weil ich das selbst so oft erfahren habe, möchte ich das weitergeben.«