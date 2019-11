Kirchenkreis Bayreuth: Proben für die Aufführungen des Musical "Martin Luther King" sind angelaufen

US-Bürgerrechtler und Baptistenprediger

Autor Constance Bürger

Im September 1964 besuchte Martin Luther King das geteilte Berlin. Nach einer Predigt vor 20.000 Menschen in der West-Berliner Waldbühne reiste er überraschend auch in den Ostteil der Stadt und predigte in der überfüllten Marienkirche und in der Sophienkirche. Sabine Rackow, Markus Meckel und Michael Markus Schulz waren damals dabei.