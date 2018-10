Museumsleiter Purin über Ausstellung "geraubte jüdische Kultgegenstände"

Das heißt im Umkehrschluss: Es könnte auch sein, dass in ganz vielen Museums-Depots solche Schätze liegen?

Purin: Von ganz vielen würde ich jetzt nicht sprechen wollen. Vor dem Würzburger Fund haben wir das eigentlich nahezu für ausgeschlossen gehalten, dass es solche Fundstücke in dieser Zahl überhaupt geben könnte. Ich würde deshalb heutzutage nicht ausschließen, dass es in den kommenden Jahren in einigen Depots ähnliche Funde geben wird.

Was geschieht damit nach den Ausstellungen in München und in Würzburg?

Purin: Der allergrößte Teil der Fundstücke gehörte früher jüdischen Gemeinden - und die haben nach der aktuellen deutschen Rechtslage keinen Rechtsnachfolger. Die Stadt Würzburg, die faktisch Besitzer der Ritualobjekte ist, will sie an ihre Besitzer zurückgeben - oder zumindest treuhänderisch an die Israelitische Kultusgemeinde.

Wäre es nicht eine gute Idee, wenn diese Stücke im Museum des Jüdischen Gemeindezentrums Shalom Europa ihren Platz finden würden?

Purin: Die Israelitische Kultusgemeinde hat ihre grundsätzliche Offenheit signalisiert, diese Gegenstände ihrerseits wiederum als Leihgabe an das Museum für Franken zu geben. Die Stücke sollen dort nach dem Umbau und der Sanierung des Museums Teil der neuen Ausstellung werden und so die jüdische Geschichte und Kultur in Unterfranken dokumentieren.