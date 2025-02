Nach dem mutmaßlichen Anschlag auf einen Demonstrationszug in München herrscht Entsetzen. "Es ist einfach furchtbar", sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) in einem Statement am Tatort. Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach von einem "schwarzen Tag für München". Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirchen und Gesellschaft zeigten sich entsetzt, riefen aber auch dazu auf, nicht über die Hintergründe zu spekulieren. Über die Motive des Täters machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Am Donnerstagvormittag war in der Nähe des Stiglmaierplatzes ein Auto in eine Demonstration der Gewerkschaft Verdi gerast. Dabei wurden mindestens 28 Personen teils schwer verletzt. Tatverdächtig ist laut Polizeiangaben ein 24-jähriger afghanischer Asylbewerber.

Mutmaßlicher Anschlag in München

Über dessen Aufenthaltsstatus gab es zunächst widersprüchliche Informationen: Herrmann hatte kurz nach der Tat am Donnerstagmittag mitgeteilt, dass der Mann wegen diverser Delikte polizeibekannt gewesen sei.

Am Donnerstagabend korrigierte Herrmann seine Angaben: Der Tatverdächtige habe sich rechtmäßig in München aufgehalten. Die Landeshauptstadt habe ihm eine Aufenthaltserlaubnis sowie eine Arbeitserlaubnis erteilt. Zeitweilig habe der Mann auch eine Ausbildung gemacht, später als Ladendetektiv gearbeitet, wodurch er als Zeuge den Behörden bekannt wurde.

Der Afghane, der am Donnerstag in den Demonstrationszug gerast war, wäre wegen seiner Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auf keine Abschiebeliste gekommen, sagte Herrmann weiter. Der 24-Jährige schien in einem guten Integrationsprozess zu sein. Nun müsse dahingehend ermittelt werden, weshalb er von diesem Weg abgekommen sei. Bislang gebe es keine Hinweise auf ein islamistisches Motiv, aber die Polizei stehe erst am Anfang ihrer Ermittlungen, sagte Herrmann.

Markus Söder in München

Söder sprach den Opfern seine Anteilnahme aus und dankte den Rettungskräften. Die Hintergründe des mutmaßlichen Anschlags müssten nun aufgeklärt werden. "Aber ich sage Ihnen auch, dass unsere Entschlossenheit wächst. Es ist nicht der erste Fall und wer weiß, was noch passiert", sagte Söder mit Blick auf die Messerattacke von Aschaffenburg im Januar, als ein abgelehnter afghanischer Asylbewerber zwei Menschen getötet und drei weitere teils schwer verletzt hatte. "Es reicht einfach", ergänzte Söder.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) forderte eine konsequente Bestrafung und die anschließende Abschiebung des Attentäters. Es müsse ganz klar sein, "dass die Justiz mit all ihren Möglichkeiten hart vorgeht gegen diesen Täter", sagte Scholz am Donnerstag am Rande einer Veranstaltung in Fürth. Eine Tat wie in München dürfe weder geduldet noch hingenommen werden. Scholz nannte die Tat einen "furchtbaren Anschlag" und wünschte den Verletzten eine vollständige Genesung.

Scholz sagte: "Wer Straftaten in Deutschland begeht, wird nicht nur hart bestraft und muss ins Gefängnis, sondern er muss auch damit rechnen, dass er seinen Aufenthalt in Deutschland nicht fortsetzen kann." Das gelte auch für Menschen aus Ländern, in die Rückführungen schwierig seien.

Bundesinnenministerin Faeser

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) dankte unterdessen der Polizei für ihr schnelles, entschlossenes Vorgehen. Sie kündigte die "maximale Härte" des Rechtsstaats an: "Wir haben die Gesetze für die Ausweisung von Gewalttätern und für mehr Abschiebungen massiv verschärft, jetzt müssen sie mit aller Konsequenz durchgesetzt werden." Deutschland sei der einzige Staat, der in Europa trotz der Taliban-Herrschaft nach Afghanistan abschiebe.