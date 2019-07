Nach dem Volksbegehren: Artenschutz in Bayern ist nun Gesetz

Hintergrund & Fakten

Autor Susanne Schröder

Vom 31. Januar bis 13. Februar 2019 will das Volksbegehren Artenvielfalt 950.000 Wählerstimmen sammeln, um das bayerische Umweltgesetz in mehreren Punkten zu ändern. Worum geht es den Initiatoren von "Rettet die Bienen!"? Wo kann man sich in die Unterschriftenlisten eintragen? Alle Fakten rund ums Volksbegehren.