Nur 4,6 Tonnen pro Jahr: Die Jakobuskirche in Pullach bei München hat in Sachen CO2-Reduktion schon Erhebliches geleistet. Die Voraussetzungen für den Spitzenwert sind bei den Protestanten im Isartal günstig: 2008 hat die Gemeinde ihre Gasheizung gegen Wärme aus 4.000 Meter Tiefe eingetauscht, indem sie das Geothermienetz der Kommune nutzt. "Der CO2-Ausstoß ist dadurch wesentlich gesunken", sagt der Umweltbeauftragter Konrad Petersen.

Die weiteren Meilensteine: Neue Dämmung für Kirchendach und -fenster, Umstellung auf Naturstrom, Kirchenbeleuchtung mittels LED. Mehr geht gerade nicht: Projekte wie eine Photovoltaikanlage sind zurückgestellt, weil sie sich derzeit nicht lohnen. "Vielleicht in fünf oder zehn Jahren", sagt Petersen.

Gesetzentwurf: Runter mit den Emissionen

75.400 Tonnen Treibhausgase (THG) hat die Evangelisch-Lutherische Kirche in Bayern (ELKB) im Jahr 2018 nach eigenen Angaben emittiert. 89 Prozent davon entfallen auf den Gebäudebereich, rund 11 Prozent auf die Mobilität der Mitarbeitenden. Bislang war Klimaschutz für die 1.530 Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen freiwillig, jetzt wird er Pflicht: Bis 2035 müssen die Emissionen runter auf 10 Prozent - so steht es im Gesetzentwurf, über den die Landessynode am Donnerstag bei ihrer Frühjahrstagung in Coburg beschließt. 2045 soll die ELKB dann komplett klimaneutral arbeiten. Damit folgen die bayerischen Protestanten dem Zeitplan, den die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) für ihre Gliedkirchen vorgegeben hat.

Noch tragen - wie die Jakobuskirche Pullach - aber erst gut 200 Gemeinden und Einrichtungen das Siegel des Grünen Gockels im Namen. Denn dahinter verbirgt sich ein umfangreiches Umweltmanagementsystem, das vom Putzmittel bis zur Kirchenheizung alle Bereiche unter die Lupe nimmt. Der Gockel ist in Sachen kirchlicher Klimaschutz quasi der Goldstandard. Er verlangt eine ausführliche Dokumentation aller Verbräuche, die in das "Grüne Datenkonto" der Landeskirche eingepflegt werden - ein Aufwand, den viele Gemeinden scheuen.

Doch für Umweltreferent Wolfgang Schürger ist das Konzept nach wie vor "der beste Weg, die eigenen Umweltauswirkungen zu erkennen und dann auch wirksam gegenzusteuern". Mit Blick auf den straffen Zeitplan bis 2035 ist für ihn auch klar: "Wir müssen schneller werden." Ein detaillierter Fahrplan ist dem Klimagesetz angegliedert; er soll die nötige Geschwindigkeit in den Prozess bringen.