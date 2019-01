Evangelische Gemeinden in Bayern unterstützen Volksbegehren Artenvielfalt

Mehrere evangelische Kirchengemeinden in Bayern unterstützen das Volksbegehren "Rettet die Bienen!" durch kreative Angebote. So wirbt beispielsweise die Andreaskirche in München-Fürstenried im Schaukasten und auf ihrer Internetseite dafür, sich vom 31. Januar bis 13. Februar in die Listen des Artenschutz-Bündnisses einzutragen. "Wir informieren an drei Samstagen auf dem Wochenmarkt und laden zu einer gemeinsamen Fahrt ins Rathaus ein", berichtet Gemeindemitglied Anja Knauer. Chormitglieder verteilten Postkarten in Nachbarschaft und Freundeskreis.

Die Andreaskirche trägt seit fünf Jahren das kirchliche Umweltsiegel "Grüner Gockel". Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach, eine Blühwiese für Insekten und ein klimaneutral auf Recyclingpapier gedruckter Gemeindebrief sind Teil ihres Umweltprogramms.

Volksbegehren zum Schutz der Artenvielfalt

Das Volksbegehren Artenvielfalt wurde von der Ökologisch-demokratischen Partei (ödp) initiiert. Unter dem Slogan "Rettet die Bienen!" legt es detaillierte Gesetzesänderungen zum Schutz von Insekten, Amphibien, Vögeln und Wildkräutern vor. Zu den Bündnispartner gehören u.a. der Landesbund für Vogelschutz und die Grünen-Partei, aber auch Imker, Biobauern und Öko-Produzenten. Wenn das Volksbegehren bis 13. Februar rund 1 Million Wählerstimmen erhält, muss der bayerische Landtag über die Gesetzesänderungen beraten.

Die Thomasgemeinde in Augsburg-Kriegshaber unterstützt das Volksbegehren ebenfalls – auch wenn der Dekanats-Umweltbeauftragter Hilmar Mante manche Details des Gesetzentwurfs kritisch sieht. Dennoch müsse der Schutz der Artenvielfalt "in die Köpfe", findet der Ingenieur, der deshalb Werbung für das Volksbegehren macht und auch selbst unterschreiben will.