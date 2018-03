Neuartiges Fleischersatzprodukt aus Bamberg

Das Extrusionsverfahren ist in der Lebensmittelindustrie nichts Neues. So werden beispielsweise Frühstücks-Cerealien, Erdnussflips oder auch Nudeln hergestellt. Allerdings geht es dabei meist um trockene Massen, der Erbsenbrei allerdings ist nass. Deshalb war einiges an Forschen und Ausprobieren nötig, um die Herstellung zu perfektionieren, sagt Büse. Seit Ende der 00er Jahre hätten er und das Fraunhofer-Institut daran gearbeitet. Die Marktreife erlangte das Verfahren im Jahr 2015, erinnert sich Osen. Daraufhin wurde Amidori gegründet. "Wir haben zusammen die Technologie entwickelt - die Bamberger Firma nutzt das mittlerweile erworbene und weiterentwickelte Know-how für sich", sagt Osen.

Nachhaltig: Produkte aus regionalen Rohstoffen

Doch Büse geht es nicht nur um seinen wirtschaftlichen Erfolg, betont er: "Das natürlich auch." Der heute 58-Jährige sei damals nach seiner Lehre als Metzger und Koch durch die Welt gereist, auch in arme Länder der sogenannten Dritten Welt. "Wenn man den Hunger der Menschen dort einmal gesehen und erlebt hat, dass auch unsere Lebensweise in den Industriestaaten dafür mit verantwortlich ist, kann einen das nicht kalt lassen", erklärt er. Deshalb war für ihn klar: Eiweißhaltige Pflanzen einfach vom anderen Ende der Welt zu importieren, kam für ihn nicht infrage: "Ich kann doch nicht ausblenden, wie das produziert wird: auf riesigen Flächen in Monokultur, mit Pestiziden, teils nach Rodungen."

Und er geht noch weiter: Das Produktionsverfahren sei absichtlich so entwickelt worden, dass man es bei fast allen eiweißhaltigen Pflanzen anwenden kann. "Das geht mit Hirse in Afrika, mit Soja in Asien und mit Kichererbsen im Nahen Osten", sagt Friedrich Büse: "Wenn etwas aus regionalen Rohstoffen hergestellt werden kann, ist es in der Regel auch nachhaltig. Hier setzt unser Herstellungsverfahren an."