Sonntagssendung auf ANTENNE BAYERN

Haya Molcho ist in Tel Aviv geboren und lebt jetzt in Wien. Ihre Leidenschaft: Kochen. Sie verbindet leckere Speisen mit Geschichten aus der israelischen Mittelmeer-Metropole. Jetzt hat sie in ihrem Münchner Restaurant köstliches Tel-Aviv-Streetfood nach einem Rezept aus ihrem neuen Kochbuch zubereitet.

Am Martinstag leuchten wieder viele Laternen auf den Straßen. Kinder tragen ihre selbstgebastelten Kunstwerke und singen dazu fröhliche Lieder. In Franken treibt sich der Pelzmärtl um, ein evangelischer Gabenbringer.

Die Ausstellung "Lust der Täuschung" zeigt Augentäuschungen über vier Jahrtausende: Sie reichen von antiken Fresken über barocke Kirchendecken, täuschende Malerei des 17. Jahrhunderts bis hin zur heutigen digitalen Virtual-Reality-Technik.

Und natürlich stellen wir wieder einen Typen der Bibel vor: Hiob!